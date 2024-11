Nastup ove djevojke podijelio je žiri: ''Ja moram biti iskrena, meni ovo nije bilo dobro...''

Sa željom da na žiri i publiku prenese emociju koju osjeća dok pjeva, Tajra Ibrić zapjevat će poznatu pjesmu Zdravka Čolića

Tajra Ibrić u showu Supertalent predstavila se s pjesmom ''Ti si mi u krvi'' Zdravka Čolića, ali žiri njezinu izvedbu nije jednako doživio.

''Ovo je bilo jako lijepo'', rekao je Fabijan.

''Ja moram biti iskrena, meni ovo nije bilo dobro. Ti pjevaš lijepo, ali tvoj glas, izvedba ove pjesme, mene nije dotakla. Jako ti je bio dubok početak, iznimno, doživjeli smo neki dio kad si ti došla do refrena i otvorila se, pjevati znaš, uopće nije upitno'', bio je Majin komentar.

''Ja imam potpuno opozitno mišljenje. To mi je inače jedna od dražih pjesama, ne sad da režem žile, ali baš volim tu pjesmu. Meni je upravo onaj duboki početak, uz tvoju pojavnost, možda ja ne bih isto na prvu birala tu pjesmu, ali onako mi je bilo, vau. Puno napetije je dobiti jednu takvu dubinu koja je izinterpretirana i emotivna, baš sam te doživjela jer se čuje da iznad ovog nježnog kontroliranog lijepog pjevanja stoji jedna zvijer vokalna'', prokomentirala je Martina.

''Ti kažeš na temelju par tonova, a ona večeras ima dvije minute da pokaže the best off. Ona je pokazala dvije sekvence, neiskorišteno vrijeme, nemojte mi pričati'', dodala je Maja.

Ovo je bio Tajrin odgovor na komentare žirija.

''Inače ja dolazim iz Sarajeva i odselila sam se ne svojom voljom u Hamburg... I ovo je jedna pjesma koju sam svaki dan slušala na radiju sa svojim roditeljima. I slažem se naravno da je preteška pjesma i da je nitko ne može otpjevati kao Zdravko Čolić, uključujući i mene, i to se u potpunosti slažem''.

A ovo je Tajrina priča.

''Moja selidba mi je jako teško pala. Preselili smo se 2020. godine, s roditeljima i sa sestrom zato što nismo imali drugog izbora, zato što u mojoj zemlji nije bilo budućnosti ni za mene, a ni za moje roditelje, sestru. Novo okruženje bilo je popričino oskudno, kada sam tek došla nisam mogla da se izrazim, nisam poznavala ni jezik, ni grad, ništa, Ono što mi najviše nedostaje je moja najbolja prijateljica, mislila sam da sam imala jako puno prijatelja, ispostavilo se da sam imala jednu prijateljicu koja je ostala tu uz mene čitavo to vrijeme, i osjećala sam se poprilično usamljeno. Došla sam otpjevati od srca zato što sam otišla, da na neki način prikažem sebe i Sarajevo, i ono što je ostalo od mene tamo'', objasnila je Tajra.

''Ja sam osjetio da ste vi neka osoba koja kad priča neku priču da ju priča iz dubine, zato nas i je ovdje četiri da bi svatko dao svoj glas'', na kraju je zaključio Fabijan.

Tajra je na kraju prošla dalje.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Iznenadit će vas čime se bavila Lepa Brena dok nije stekla zavidan uspjeh, ovo je morala raditi kako bi pomogla obitelji

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Prekinuo je naš poznati influencerski par: Razlozi su otkriveni u videu, a onda se ona oglasila na društvenim mrežama

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Martina pokazala jednu svoju potpuno drugu stranu: ''Sama se nikad ne bih odlučila na ovo!''

Pogledaji ovo Celebrity Teatralni plašt i kruna Maju Šuput opet su učinili kraljicom Supertalenta: ''I dok samo sjedi za stolom, outfit je atraktivan!''