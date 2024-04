Seks-bomba bivše države snimljena prvi put nakon estetskog zahvata, vidite li što je na njoj drugačije?

Suzana Mančić prvi put se pojavila u javnosti nakon što se podvrgnula operaciji podizanja očnih kapaka.

Najpoznatija loto-djevojka bivše države Suzana Mančić u veljači se podvrgnula estetskoj operaciji podizanja očnih kapaka, a sada je prvi put pokazala rezultate u javnosti.

Fotografi su je snimili na jednom događaju u Beogradu, gdje im je i spremno pozirala, a fotografije pogledajte u galeriji, gdje možete vidjeti i kako je izgledala prije zahvata.

Ranije je na Instagramu pokazala i kako je izgledala samo nekoliko dana nakon operacije.

"Sutra će biti točno sedam dana od korekcije kapaka, jučer smo skinuli konce. Sviđa mi se, zadovoljna sam", napisala je tada.

Suzana je svojevremeno bila seks-simbol, a i u 68. godini krade poglede gdje god se pojavi.

U središtu pozornosti našla se i kada su objavljene njezine eksplicitne snimke, a u jednom od intervjua priznala je da joj je to promijenilo život.

"Prvi put sam htjela da me nema. Htjela sam se probuditi nakon 20 godina, ali, naravno, život ide dalje. Isplačeš se, izvrištiš da te nitko ne vidi i digneš glavu, duboko udahneš te zakoračiš na ulicu, gdje te čekaju neugodna iznenađenja", rekla je za Blic. Dodala je kako je sretna što su svi nakon tog velikog incidenta ostali normalni.

"Dosta je bilo plakanja. Ja imam dvoje djece, koje su sada tinejdžerice. Sada mogu reći hvala Bogu što smo svi mi ostali normalni i što smo to preživjeli. Da je bilo lako, nije. Da je bilo odvratno, jest", kazala je te dodala kako neće nikada saznati tko joj je to napravio. Ipak, smatra kako je to napravila osoba za koju nikada nije posumnjala da bi to mogla biti.

"Nikada nije onaj na koga sumnjaš, već onaj na kojeg nikada nisi posumnjao", ispričala je Mančić.

Što se tiče njezina ljubavnog života, Suzana je od 2018. u braku s grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom. Sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini, a Mančić često boravi u Grčkoj te uvijek ističe kako joj je to jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.

