Ova ekipa pripremila je jako dobro iznenađenje, a Maja je primijetila detalje: ''Ispada kao da ste goli!''

Originalni plesni klub Studioroom u showu Supertalent predstavio se svojom netipičnom plesnom koreografijom kroz koju su pokazali drugačiji pristup plesnoj umjetnosti.

''Ples nam je glavni alat kojim se izražavamo. Uglavnom smo zabavni, glasni, malo nas je, ali kao da nas je tisuću. Svima nam ples jako puno znači u životu, možemo se opustiti, prepustiti i nekad kad nam je teško, to možemo iskazati i prepustiti se, pokušavamo više oblika spojiti u jendu priču'', objasnila je ova plesna ekipa prije izlaska na pozornicu showa Supertalent.

''Meni izgleda kao da se vi u slobodno vrijeme, profesionalno s ovime bavite, bravo'', komentirao je Fabijan nakon njihove izvedbe.

''Vas dvojica ste bili takav dobar dojam iznenađenja'', komentirala je Maja dvojicu muških članova.

''Vaše donje rublje je boje kože, ispada kao da ste goli'', dodala je komentar na outfit.

''Pazi tko priča'', rekao joj je Davor, nakon čega ju je nagovorio da pokaže što skriva ispod stola žirija.

''Ne mogu, imam papuče na nogama, samo da vam pokažem, skinula sam se u šlape'', priznala je Maja.

''Vi ste sto skroz ono što bi se zvalo my cup of tea, ali moram biti iskrena, puno više mi se svidjela koreografija, nego vaša tehnička spremnost. Zasučite te rukave pet puta tjedno u dvoranu, pa do idućeg kruga da bude tip top'', poručila im je Martina.

