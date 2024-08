Prijatelji Jennifer Lopez nisu štedjeli riječi nakon što je ona predala papire za razvod: "Umorna je od ponižavanja..."

Ljubavna drama Jennifer Lopez i Bena Afflecka se nastavlja nakon što je ona podnijela zahtjev za razvod braka, a njezini prijatelji tvrde kako bi se pjevačica trebala okrenuti sebi.

Prijatelji Jennifer Lopez sugerirali su da se glumica mora okrenuti sebi nakon što je podnijela zahtjev za razvod od Bena Afflecka, s čime je okončala svoj četvrti brak.

Izvor blizak zvijezdi rekao je za DailyMail da su oni koji su bliski Lopez sve umorniji od njezinog kaotičnog ljubavnog života.

"Nakon četiri propala braka, njezini prijatelji smatraju da bi se trebala okrenuti sebi i fokusirati se na sebe, umjesto na ono što drugi žele da bude te konačno shvatiti tko je i što želi od svoje budućnosti', rekao je insajder.

Lopez je podnijela zahtjev za razvod bez odvjetnika u utorak, i to na drugu godišnjicu braka s Affleckom. Datum razvoda navela je 26. travanj ove godine.

"Jennifer je rekla da je umorna od ponižavanja od strane Bena i da je čekala do druge godišnjice kako bi ga 'bocnula', ali on je već završio s tom pričom i duboko u sebi ona to zna", tvrdi izvor.

