Zbog ovih fotografija chefu Vukiju poručili su da kuhinju bez problema može zamijeniti modnom pistom: "Ne, to nije naš kuhar, to je maneken!"

Stjepan Vukadin u novoj objavi pozirao u elegantnom izdanju, a pratitelji mu poručili da mu mjesto nije samo u kuhinji.

Jedan od trojice članova žirija "Masterchefa", Stjepan Vukadin pozirao je u crnim trapericama, majici i sivom sakou, a kao modni dodatak imao je sunčane naočale i sat.

Pozirao je profesionalno u hodu, a lice mu je bilo u potpunosti ozbiljno. Ove manekenske fotografije objavio je na Instagramu.

"Idemo, akcija", poručio je u opisu.

U komentaru su mu pratitelji poručili kako bi kuhinju definitivno trebao zamijeniti modnom pistom.

"Kuhar i maneken", "To je naš Dalmatinac, čovijek ipo", "Ne, to nije naš kuhar, to je maneken", "Wow", "Maneken koji pravi poze izazova i zavođenja", "Kakav gospodin", pisali su mu pratitelji.

Stjepan je za naš portal nedavno otkrio kako je njegova strast poslije kuhanja - motor.

''Da, volim motore. Taj osjećaj koji mi motor pruža. Opuštenost i povezanost s prirodom, a opet u drugu ruku adrenalin. Svaki slobodan trenutak kada sam u mogućnosti odvajam za vožnju motorom s ekipom, naravno uz svakodnevne na posao, s posla itd. Otkad sam položio uvijek sam volio motore. Krenuo sam sa skuterom poslije se prebacio na motore. Trenutno mi je ovo treći motor po redu. Krenuo sam s 250ccm, prešao na 600ccm i sad evo 1100ccm. Mislim da sam našao motor koji mi paše i odgovara'', otkrio je.

Inače, Stjepan je u braku sa suprugom Katarinom s kojom ima sina Gabriela, a on je zbog svoje slatkoće ukrao tatine fanove na društvenim mrežama.

