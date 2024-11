Srpska glumica zbog ljubavi se preselila u Hrvatsku pa žestoko oplela po jednom od najljepših naših gradova: "Bilo mi je nepodnošljivo..."

Ana Franić je zbog ljubavi Beograd zamijenila Splitom, no priznala je da život u primorskom gradu nije ispunio njezina očekivanja.

43-godišnja srpska glumica Ana Franić bila je sedam godina u braku s profesionalnim roniocem Markom Ižakovićem s kojim je dobila dva sina, a zbog ljubavi se preselila u prekrasan Split.

Nakon što se par razdvojio, glumica se vratila u Srbiju te je u razgovoru za Blic otkrila da joj život u Splitu nije bio po mjeri.

"Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više dok sam bila dijete, ali ovih sedam važnih godina sam dala Splitu i mogu reći da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, nakon Beograda, u životu. Split je prekrasan i divan grad za posjetiti, za vidjeti. Živjeti u Splitu, živjeti u bilo kojem primorskom mjestu znači naviknuti se na život koji mi ovdje ne poznajemo, na potpunu učmalost manje sredine, zime, vjetrove, jugo, ludilo u glavi i tako dalje. Split na papiru izgleda kao veliki grad, ali ima mentalitet malog mjesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mjere da mi se ponekad čini da se više ni uz more ne mogu opustiti, kao da vučem neki posttraumatski sindrom - ljepše mi je na planini. Svi kažu da je divno živjeti uz more, ali kao što mi svakodnevno ne obraćamo pažnju na Kalemegdan ili Adu, jer su nam normalni, tako i kad živite uz more, prolazite pored njega svaki dan, obavljate svoje poslove i tako dalje. Zato, iskreno, mislim da sam Splitu zaista puno dala, dala sam im dva dječaka, koji sada svakog ljeta i svake zime idu tamo i uljepšavaju taj Split, tako da - od mene dosta", priznala Ana Franić.

