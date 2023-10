Naš glumac u podužoj objavi rekao sve što misli o dolasku Aleksandre Prijović u Zagreb: ''Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno...''

Glumac Siniša Ružić oglasio se na Facebooku te podijelio svoju ljutnju na situaciju u Hrvatskoj nakon što građani proteklih dana komentiraju dolazak srpske zvijezde Aleksandre Prijović u zagrebačku Arenu.

Glumac Siniša Ružić na Facebooku je iznio svoje podulje mišljenje i ljutnju na situaciju u Hrvatskoj nakon što se posljednjih dana priča o dolasku srpske zvijezde Aleksandre Prijović u zagrebačku Arenu. Međutim, iako se isprva čini da se osvrnuo na muzičku sferu Aleksandre, Ružića je naljutilo nešto drugo.

''Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula prodati 4x Arenu na Laništu'', započeo je podulju objavu.

''To je strašno. Žena pjeva, ima složen show, zakupila dvoranu, platit će ju, platit će porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji je žele slušati, i platiti za to kartu. I svatko od njih će popiti bar jedno piće, ili više, prije i poslije, u okolnim kafićima, u Areni. Bit će gostiju i iz drugih zemalja. Hoteli, usluge, taksiji, itd, itd, itd.'', napisao je, a onda skrenuo na pravi problem.

''Ne znam što ona pjeva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo zavrtjeti posao koji koristi svima, napuniti 4x dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve. Platit će sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem. Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i ovisnost na tv, i, kako je rekao jedan doktor, '100.000 ljudi noćas ne spava zbog kocke', ni noćas ni svaku noć, zbog kocke, propasti obitelji i dugova. Nisu problem imena kladionica i kockarnica na dresovima prvoligaša i u imenu nogometnih liga. Nisu problem medicinske sestre i doktori koji rade 6-10 noćnih mjesečno za mizeriju. Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i podcijenjeni profesori, učitelji, odgajatelji, pedagozi i svi koji se bave djecom od jaslica nadalje. Nisu problem rasprodana hrvatska trgovačka poduzeća i trgovine strancima. Nisu problem hrvatski poljoprivrednici i stočari koji prazne i zatvaraju štale, i ruše nasade zbog neprijateljske konkurencije uvoznih lobija. Nisu problem strane banke i zločin sa kreditima u švicarskom franku. E da, veliki je problem Dinamov stadion. A projekt Translacijskog centra dječje bolnice Srebrnjak, ma koga to briga, što će nam to. Daj mi stadion u Maksimiru i Poljudu. Da platimo svaku utakmicu 50.000 € kazne. Tko je*e asistente u nastavi i hospicijske njegovatelje, što će nam oni. Ta glupa bolnica u Blatu, pa kome je to problem? Što će ti bolnica? I još za djecu?'', piše.

''Aleksandra Prijović je problem'', završio je ovom rečenicom.

Pratitelji su ga u komentarima podržali.

''Bravo, Siniša'', ''Sve potpisujem'', ''Ovo moram podijeliti'', pisali su, a neki su se osvrnuli i na svoju struku koju rade, a nisu zadovoljni.

Inače, Sinišu trenutno gledamo u seriji ''Na granici'', a iza sebe ima bogatu karijeru u domaćim serijama i filmovima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan od naših najzgodnijih glumaca otkrio je da odlazi iz Hrvatske: ''20 godina nakon, vrijeme je...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Alka Vuica podijelila je fotku iz mladosti s velikim pjevačem regije pa priznala: ''Neke ljubavi se nikad ne prebole...''