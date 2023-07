Osvanula snimka naše operne dive u nesvakidašnjem izdanju, a pogledajte i što je napravila za kolegu!

Kazalište Komedija objavilo je snimku na kojoj Sandra Bagarić prije predstave pegla košulju dirigentu.

Naša operna diva Sandra Bagarić ne može pobjeći od kućanskih obaveza ni na poslu.

U pričama na Instagram profilu Kazališta Komedija objavljena je njezina snimka na kojoj prije predstave pegla košulju dirigentu Davoru Keliću. Pritom je bila i u izdanju u kojem je nismo navikli vidjeti - u svilenom kućnom ogrtaču i s kosom spremnom za stavljanje perike.

"Primadona pegla košulju dirigentu prije predstave", napisala je u opisu objave na svojem profilu na Facebooku, koju je u međuvremenu uklonila s društvene mreže, ali zato je i ona podijelila snimku u svojim pričama na Instagramu.

Nesvakidašnje izdanje naše operne dive pogledajte u galeriji.

Sandra je inače majka dvojice sinova, Lovre i Marka, koje je dobila s pijanistom Darkom Domitrovićem.

Sandra i Darko u braku su od 1997. godine, a imaju i jednu od najzanimljivijih ljubavnih priča na domaćoj estradi.

Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13 i rekla: 'Ovom ću čovjeku roditi djecu!' I ta djeca sad već imaju 22 godine i 18, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović.

