Raskošna ljepotica bliži se sedmom desetljeću, ali svoje najjače adute i dalje najradije pokazuje baš u badiću!

Salma Hayek pozirala je za svoje pratitelje na profilu na Instagramu u badiću, a fotografija je svima oduzela dah.

Salma Hayek izazvala je divljenje svojih obožavatelja nakon što je na profilu na Instagramu podijelila svoju novu fotografiju, a na kojoj pozira u šarenom badiću.

57-godišnja Salma pozirala je naslonjena na zid, dok se njezin raskošni dekolte našao u prvom planu.

"Ljepotica", "Dušo, kako ti uspijeva izgledati tako sjajno?", "Najljepša žena", "Svi ti se divimo", "Nestvaran prizor", "Smijem li biti ljubomoran na taj zid?", komentirali su njezini pratitelji.

Salma inače čeka završetak snimanja svoje nove drame "Without Blood", koju je režirala njezina kolegica Angelina Jolie. Sniman u Italiji, film se može pohvaliti cijenjenom glumačkom postavom koja uključuje argentinskog srcolomca Juana Minujina i meksičkog glumca Demiána Bichira, nominiranog za Oscara. Temeljen je na noveli talijanskog pisca Alessandra Baricca o ženi koja traži osvetu muškarcima koji su ubili njezina oca tijekom davnog rata.

To nije prvi projekt na kojem Salma i Angelina surađuju, prethodno su glumile zajedno u "The Eternals", Marvelovu filmskom neuspjehu iz 2021. godine koji je režirala Chloe Zhao.

"Angelina je najbolja redateljica s kojom sam ikad radila", rekla je Salma za Deadline u kolovozu 2022. godine nakon što je završila snimanje filma "Without Blood".

"Apsolutno sam voljela raditi s njom, uživala u svakoj sekundi. To je težak komad, ali bilo je tako ugodno dolaziti na posao svaki dan. Ona je genij i mislim da bi ovo mogao biti njezin najbolji film dosad. Napravila je nevjerojatan posao, stvarno", zaključila je Salma.

Uz "The Eternals", Salmina nedavna izdanja uključuju i film "Magic Mike: The Last Dance", a prošle godine mogli smo je čuti u animiranom filmu "Puss In Boots: The Last Wish" u kojem je posudila svoj glas.

