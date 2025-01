Bivši dječji glumac smrtno stradao u losanđeleskom požaru, samo dan ranije je pisao na društvenim mrežama

Kalifornijski vatrogasci već četvrti dan se muče s gašenjem velikog požara koji je dosad progutao područje Los Angelesa, kompletno uništivši Pacific Palisades.

Više od 180 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, bez struje je oko 400 tisuća ljudi, a uništeno je minimalno 10 tisuća objekata, iza kojih su ostale tek ruševine i pepeo. Oni koji nisu u zoni evakuacije, pak, prate približavanje vatrene stihije iz minute u minutu.

Prema trenutnim informacijama, oko desetak osoba je tragično izgubilo život, među kojima je i prijateljica Jennifer Garner. U ovom tragičnom događaju za Los Angeles smrtno je stradao i bivši australski dječji glumac Rory Sykes, čiji odlazak je potvrdila njegova majka.

Prema izvještajima australskih medija, 32-godišnji Sykes je ostao zarobljen u svojoj kući u Malibuu u kojoj je živio s majkom, koja je pokušavala ugasiti vatru. Glumac, koji je bio slijep i imao cerebralnu paralizu, nije se uspio izvući iz kuće, što ga je na koncu koštalo života.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx