Legendarni glumac u 80. godini dobio dijete: Neočekivanu vijest objavio je sasvim opušteno i šokirao javnost!

Robert De Niro se pohvalio da dobio sedmo dijete u 80. godini no spol i ime djeteta zasad nije otkrio.

Legendarni holivudski glumac Robert De Niro dobio je sedmo dijete u 80. godini, a tu je vijest sam posve neočekivano otkrio i iznenadio obožavatelje i javnost.

79-godišnji Robert odgovorao je na pitanje novinara iz ET Canada, dok je promovirao novi film "About My Father", koji ga je u jednom trenutku upitao kakav je osjećaj biti otac šestero djece, na što mu je on odgovorio kako nema šestero već sedmero djece i potom i otkrio kako je dobio prinovu, pritom ne otkrivši spol i ime djeteta.

"Upravo sam dobio dijete", izjavio je ponosno.

Robert nije potvrdio ni identitet majke svoje bebe, no posljednji put su ga povezivali s instruktoricom borilačkih vještina Tiffany Chen. Snimljeni su prvi put kako se drže za ruke u srpnju 2022. godine, a u ožujku ove godine ona je viđena s povećim trbuhom u Santa Monici.

Njegov predstavnik potvrdio je za Daily Mail da se glumac nije zabunio i da je točno da doista ima sedmero djece.

Robert se nakon toga pojavio i na premijeri novog filma u New Yorku gdje je rekao da nije iznenađen što je dobio dijete i da je trudnoća bila planirana.

"Kako to ne bi planirao? Dobro se osjećam, a roditeljstvo mi nikad nije bilo lakše", izjavio je za Page Six i nasmijao se.

Robert se 2018. godine razveo od supruge Grace Hightower, s kojom je bio u braku 20 godina i ima 25-godišnjeg sina Elliota i 11-godišnju kćer Helen. S bivšom suprugom Diahnne Abbott ima također dvoje djece, 51-godišnjeg Drena i 46-godišnjega Raphaela i otac je 27-godišnjih blizanaca Aarona i Juliana koje dijeli s bivšom djevojkom Toukie Smith.

