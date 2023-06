Jedna od najvećih pop zvijezda današnjice u Hrvatsku je dovela obožavatelje iz cijelog svijeta, a evo čemu se svi nadaju: "Na svakom koncertu izabere..."

Pula je od jutra pod opsadom obožavatelja Robbieja Williamsa - jedne od najvećih pop zvijezda današnjice. Rasprodao je dva dana za redom, pa će u njegovim hitovima u utorak i srijedu uživati oko 18 tisuća ljudi.

Od rane zore pulska Arena je pod opsadom obožavatelja Robbieja Williamsa.

"Stigli smo u pet sati ujutro", rekla je za Dnevnik Nove TV obožavateljica koja je na ruci dobila ispisan broj jedan, što bi među Robbiejevim obožavateljima značilo da, kada se otvore vrata Arene, ona ulazi prva.

"Ulazimo po brojevima, hodamo polako, tako svatko dobije šansu izabrati mjesto koje želi", objasnila je obožavateljica Miriam, koja je na koncert došla iz Njemačke.

"Ovo je moja omiljena pjesma, a ovo je stih iz jedne njegove pjesme", pokazala je obožavateljica tetovažu koju je posvetila pjevaču, a na koliko je njegovih koncerta bila, priznaje, ni sama ne zna: "Ne znam, morala bih prebrojati. Deset? Dvadeset? Oko deset."

"Deset ili petnaest, ne znam. Po cijelom svijetu, ali uglavnom smo prošle Italiju i Europu kako bismo ga vidjele". nadovezala se i Elena iz Italije.

Neke su imale tu sreću biti "odabrane" i dobro se stisnuti s jednom od najvećih svjetskih pop i rock zvijezda.

"Na svakom koncertu izabere nekoga i dovede ga na pozornicu. I mene je izabrao. Bila sam s njim na pozornici. Još imam majicu u zaštitnoj torbi", prisjetila se Hailey iz Engleske.

"Moja omiljena pjesma je 'She is the one', jer ju je pjevao meni. Da. U Dublinu. Bilo je jako lijepo, plakala sam kao dijete, a ne znam zašto, ne znam zašto. Samo mi je došlo", pohvalila se Heather iz Engleske.

A hoće li suza biti i na koncertu u Puli?

"Najbolje od Robbieja Williamsa, jedna grandiozna pop karijera, jedan sigurno od najvećih pop artista našeg doba tako da večeras možete očekivati, i sutra samo hitove", najavio je Sanjin Dukić, član organizacijskog tima.

I to pod zvjezdanim nebom i na jednoj od najljepših pozornica na svijetu.

