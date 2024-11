Slavni redatelj bori se s teškom dijagnozom, stanje mu je sve gore: ''Jedva mogu hodati, osjećam...''

Redatelj je otkrio da je dijagnozu dobio zbog dugogodišnjeg konzumiranja cigareta, a počeo je pušiti već s osam godina.

Redatelj David Lynch suočava se s ozbiljnim zdravstvenim problemima izazvanim dugogodišnjim pušenjem, piše People.

Prije dvije godine dijagnosticiran mu je emfizem pluća, a danas mu je potreban kisik kako bi mogao hodati.

"Jedva mogu hodati po sobi. Osjećaj je kao da vam je plastična vrećica na glavi'', rekao je redatelj.

Više o teškoj bolesti, pročitajte OVDJE.

Kako bi izbjegao teže komplikacije mora biti kod kuće.

"Pušenje je bilo značajan dio mog života. Volio sam miris i okus duhana, paljenje cigareta. Za mene je to bio sastavni dio života umjetnika i redatelja. Svaki pušač zna da je to štetno, no ipak se igraju s vatrom. Ja sam riskirao i opekao se", rekao je Lynch.

Ovaj 78-godišnjak je počeo pušiti s osam godina, a tek je prije dvije godine uspio prekinuti tu naviku.

"Vidjevši poruku 'umrijet ćeš za tjedan dana ako ne prestaneš', shvatio sam ozbiljnost situacije. Nisam se mogao kretati, a da ne ostanem bez daha. Prestati pušiti bio je jedini izlaz", opisao je Lynch život s emfizemom.

Inače, slavni redatelj radio je na filmovima poput ''Mulholland Drive'', ''The Elephant Man'' i ''Blue Velvet''. Njegov posljednji veliki projekt bio je ''Twin Peaks: The Return'' iz 2017. godine, nastavak kultne serije iz 90-ih.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Rakitićeva Raquel u zagrljaju jedne posebne dame uživala je na krajnjem jugu Hrvatske: ''Kakva elegancija!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Angelina Jolie prvi put pozirala uz biološkog sina kojeg je dobila s Bradom, mladić neodoljivo podsjeća na oca!

Kviz: Koliko dobro poznajete Severinine stare hitove?



Iza širokog osmijeha talentirane Tamije, krije se i tužna životna priča: ''Da ga danas sretnem...''

Pogledaji ovo Celebrity U Supertalent se vratio samo da se pohvali da je pronašao srodnu dušu: ''Da nema nje, možda danas ni ne bi bio ovdje''

Pogledaji ovo Celebrity Evo u kakvom su odnosu nova pjevačica Magazina i Jelena Rozga, jedan komentar otkrio je istinu