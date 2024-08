Društvene mreže vrve reakcijama na spektakl Toma Cruisea s Olimpijskih igara: ''On ima 62 godine!''

Internet je prepun reakcija na nastup Toma Cruisea na Olimpijskim igrama, mi smo izdvojili neke od najboljih.

Američki glumac Tom Cruise napravio je pravi spektakl na zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Kao što se već i prije najavljivalo, Cruise se s vrha stadiona spustio užetom tijekom pjevanja američke himne, a onda je preuzeo olimpijsku zastavu. Sljedeće Olimpijske igre 2028. su u Los Angelesu.

Nakon ceremonije i sam se oglasio na X-u.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

A internet je pun reakcija na njegov nastup. Dok su se neki divili, drugi su se šalili, a evo nekih od najboljih objava.

Tom Cruise at 125 years old at the closing ceremony in Paris pic.twitter.com/wsPyLPj7vN — TheNewGen 🐝 (@thenewgenatp) August 11, 2024

No one:



Tom Cruise: pic.twitter.com/0pW3agOsmL — Oscar Luiis Mediina (@Ocalui) August 11, 2024

Tom Cruise might just be the coolest guy in the universe. 🥇🤣 — Iced Coffee (@IcedCoffeeOG) August 11, 2024

Tom Cruise is 62 years old btw pic.twitter.com/JHV0oTmeit — Jhonny ⚹٭ (@JhonnyWhite69) August 11, 2024

