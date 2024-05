Ovo su reakcije nakon generalne probe Baby Lasagne: ''Samopouzdanje koje taj dečko ima...''

Baby Lasagna odradio je i generalnu probu pred finale Eurosonga, evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Samo 24 sata pred finale Eurosonga odrađena je i generalna proba na kojoj je naš Baby Lasagna opet dao sve od sebe.

Evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

''Ovo je pobjednik Eurovizije. Perfektna generalna proba'', ''Baby Lasagne - moje predviđanje za pobjedu. Komični i logični stihovi, ritam koji svi zapamte i kojem se mogu pridružiti i epski pripjev. Nadam se da Hrvatska pobjeđuje'', ''Samopouzdanje koje ima je nevjerojatno'', pišu fanovi.

🇭🇷 There’s a reason this is the bookie’s favourite for the win. The moment is electric with every single person joining in the arm-moves.



The confidence Baby Lasgna has now is remarkable, he is a phenomenal performer! #Eurovision — wiwibloggs (@wiwibloggs) May 10, 2024

23. Croatia 🇭🇷



My prediction for the winner of the Eurovision Song Contest 2024. It has a bit of everything. Comic clever verses, a great hook that anyone and their dog can join in with and such an epic chorus! Hopefully a first Croatian win.#Eurovision #GrandFinal #Rehearsal pic.twitter.com/rPNeuOJJND — Tom Hendryk (@TomHendryk) May 10, 2024

THIS IS THE WINNER OF EUROVISION 2024 🤩 🐱 🇭🇷

Perfect Dress Rehearsal from Baby ❤️ pic.twitter.com/U4JqCQ0MNV — ESC Tom (@EurovisionTom) May 10, 2024

