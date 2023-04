Prva supruga Johnnyja Deppa prekinula medijsku šutnju i istupila u javnost nakon dugo vremena: "Bilo je prestrašno"

Lori Allison bila je prva supruga Johnnyja Deppa, a sada je nakon dugo vremena dala intervju o njemu.

Prva supruga glumca Johnnyja Deppa, Lori Allison, oglasila se u medijima nakon dugo vremena, a na taj potez ponukao ju je sudski proces u kojem je prošle godine sudjelovao njezin bivši muž.

Lori i Johnny vjenčali su se 1983. godine, kada je njemu bilo samo 20, a njoj 25 godina, i razveli su se dvije godine kasnije zbog, kako su naveli, nepomirljivih razlika.

Par je nakon razvoda ostao u drobim odnosima, a Lori je sada otkrila da joj je bilo jako teško gledati ga na sudu i da ju je pomisao da bi mogao izgubiti užasavala.

Tijekom razgovora za podcast Popcorned Planet, Lori je na spomen Johnnyjeve bivše supruge Amber Heard, koja ga je tužila za nasilje u obitelji, zakolutala očima, a nije se suzdržavala ni oko komentara.

"Upoznala sam je na tulumima u njihovoj kući i činila mi se jako draga, a bila je i prekrasna, pa je nije bilo teško zavoljeti. No kako je vrijeme odmicalo, počela sam čuti razne stvari o njoj, a ni on mi više nije djelovao sretno", prisjetila se Lori, koja iz poštovanja prema Johnnyjevoj privatnosti rijetko daje intervjue o njemu, no sada se osjećala dužnom obraniti njegov obraz.

"Ono što mu je Amber napravila je prestrašno i kada bih joj mogla nekako vratiti za to, a da je legalno, to bih i napravila", izjavila je Lori koja je suđenje pratila u suzama i zabrinuta za svojeg bivšeg.

"On je jedan jako velikodušan čovjek s najvećim srcem od svih ljudi koje sam upoznala. Volim ga i želim mu samo najbolje te se nadam da i on ima jednake osjećaje prema meni. Jedva čekam da se opet vidimo jer bih ga voljela zagrliti", poručila je bivša supruga Johnnyja Deppa.

Podsjetimo, Johnny Depp je u lipnju 2022. godine dobio tužbu za klevetu protiv bivše supruge Amber Heard, koja je njega tužila za obiteljsko nasilje.

Johnny je tužio Amber tvrdeći da mu je uništila reputaciju i karijeru jer je u kolumni koju je 2018. objavio Washington Post napisala da je bila izložena obiteljskom nasilju tijekom braka, ne navevši pritom Deppovo ime. Sud je odlučio da za njezine tvrdnje ne postoje dokazi i da mu treba isplatiti 15 milijuna dolara odštete.

U slučaju Amberine protutužbe za klevetu protiv Deppova bivšeg odvjetnika Adama Waldmana, zbog nedovoljnih dokaza porota ga je proglasila krivim samo po jednoj točki i Amber će dobiti dva milijuna dolara odštete.

U šest tjedana svjedočenja odvjetnici Amber Heard tvrdili su da je ona govorila istinu i da su njezine riječi u skladu s prvim amandmanom američkog Ustava o slobodi govora.

Svjedočenje je uživo prenošeno na društvenim mrežama, pa je javnost mogla čuti sve detalje o njihovu turbulentnom odnosu.

Heard i Depp upoznali su se na snimanju filma "The Rum Diary", a vjenčali 2015. Heard je 2016. podnijela zahtjev za razvod braka, a iduće godine su se razveli.

