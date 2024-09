Princu Harryju ovih će dana na račun sjesti pozamašna svota novca, dogovor je to koji je potpisan još prije 30 godina

Princ Harry za nekoliko dana postat će bogatiji za 8 milijuna funti, a dobro je poznato i zašto.

Princ Harry trebao bi dobiti 8 milijuna funti kada napuni 40 godina, piše Daily Mail.

Harry će 40 napuniti 15. rujna, a ovaj iznos obećan mu je još prije 30 godina kad je njihova prabakaosnovala fond i tamo spremila novac za svoju praunučad.

Zakladu s 19 milijuna funti osnovala je 1994. majka pokojne kraljice Elizabete, kraljica majka Elizabeta, kada je princu Harryju bilo samo deset godina.

Kako piše Daily Mail, prvu isplatu unuci su dobili na svoj 21. rođendan, a drugu na 40. rođendan, a izvori iz palače tvrde da će Harry primiti veći iznos od Williama.

Bivši pomoćnik Palače rekao je za Times: ''U to je vrijeme postojao zakladni fond. Bio je to način na koji je kraljica majka mogla odvojiti novac za vrijeme kad njezini praunuci budu stariji i način da dio svog imanja prenese na porezno učinkovit način. To je bio način na koji se dio njezine imovine mogao odvojiti za njih.''

Kad su napunili 21. godinu, Harry i William navodno su dobili 6 milijuna funti.

U travnju je otkriveno da je princ Harry već zaradio 22 milijuna funti svojom knjigom ''Spare'', a ovaj iznos itekako će mu povećati već blistavi iznos na računu.

