Velika pobjeda za Harryja na sudu, postigao nagodbu za hakiranje telefona

Princ Harry i medijska grupacija News Group Newspapers postignuli su nagodbu zbog hakiranja telefona 40-godišnjeg princa i objavama javnosti dotad nedostupnih informacija.

Princ Harry završio je još jedan sudski spor. Medijska grupacija News Group Newspapers, vlasnik tabloida The Sun, nagodila se s 40-godišnjim mlađim sinom kralja Charlesa te odlučila priznati krivicu za zadiranje u njegov privatni život i život njegove pokojne majke Diane, kao i za izazvanu štetu.

Agencija Reuters citira izvor s uvidom u slučaj kako će NGN isplatiti 10 milijuna funti.

"NGN mu nudi punu i bezrezervnu ispriku za hakiranje mobitela, nadzor i zloupotrebu privatnih informacija od strane novinara i privatnih istražitelja", stoji u službenoj izjavi NGN-a.

Harryjev odvjetnik David Sherborne izjavio je kako ovo predstavlja pobjedu velikih razmjera: "Ovo predstavlja oslobođenje za stotine drugih tužitelja, koje su prisilili da se nagode bez da su došli do istine o tome što im se dogodilo."

Sve je započelo još 2005. godine, kada je The Sun prenio informaciju o Harryjevoj ozljedi, zbog čega je Buckinghamska palača pokrenula istragu. Naknadno je utvrđeno kako je ta informacija dobivena putem hakirane glasovne poruke, što je rezultiralo uhićenjem i zatvorskom kaznom za dvojicu NGN-ovih službenika. Iako je NGN godinama poricao hakiranje, jedan od optuženih je izjavio kako su bili hakirani telefoni i drugih članova kraljevske obitelji. Telefon princa Williama je bio hakiran 35 puta, a Kate Middleton više od 150 puta. Sve je rezultiralo 2019. podizanjem privatne tužbe protiv NGN-a i Associated Newspapers (AN) zbog kršenja privatnosti.

I dok je NGN priznao krivicu, spor protiv AN-a se nastavlja.