Preminuo je Ron Cephas Jones kojeg pamtimo po ulozi u seriji ''This is us'', tužne vijesti priopćio je njegov predstavnik

Nakon dugotrajne borbe s komplikacijama koje je uzrokovala kronična plućna bolest, preminuo je glumac Ron Cephas Jones.

Glumac Ron Cephas Jones preminuo je u 67. godini, prenosi TMZ.

Ron je preminuo od komplikacije koje je uzrokovala kronična plućna bolest, a vijest je objavio njegov predstavnik za medije.

''Svatko tko ga je poznavao mogao je osjetiti njegovu toplinu, ljepotu, velikodušnost i dobrotu. Karijeru je započeo u kazalištu Nuyorican Poets Cafe, a njegova ljubav prema glumi bila je prisutna tijekom cijele karijere'', napisao je.

Ron je glumio u brojnim emisijama uključujući ''Better Things'', ''Luke Cage'', ''Looking For Alaska''. Ipak, bio je najpoznatiji po ulozi Williama Hilla u dramskoj seriji ''This Is Us'', koja mu je donijela četiri uzastopne nominacije za nagradu Primetime Emmy.

Osvojio ju je dva puta za najboljeg gostujućeg glumca u dramskoj seriji 2018. i 2020. godine.

