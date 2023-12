Iznenada je preminuo britanski glumac kojeg pamtimo po filmu ''The Full Monty'', tužne vijesti potvrdila je njegova obitelj

Preminuo je Tom Wilkinson, britanski glumac poznat po filmu ''The Full Monty''.

Britanski glumac Tom Wilkinson, poznat po filmovima ''The Full Monty'', ''Shakespeare In Love'' i ''The Best Exotic Marigold Hotel'', preminuo je u 75. godini, navodi BBC.

''S velikom tugom obitelj Toma Wilkinsona javljamo da je on iznenada preminuo kod kuće 30. prosinca 2023. godine. Njegova supruga i obitelj bili su s njim. Obitelj moli za privatnost u ovom trenutku'', napisala je njegova obitelj u priopćenju.

Wilkinson je bio nominiran za Oscara za glavnog glumca u filmu ''In The Bedroom'' 2001. i za glumca u sporednoj ulozi Michaela Claytona 2007.

Nedavno se ponovno udružio sa svojim kolegama iz filma ''The Full Monty'', Robertom Carlyleom i Markom Addyjem, u istoimenoj Disney+ seriji.

2005. godine Wilkinson je imenovan i časnikom Reda Britanskog Carstva za zasluge u drami.

Točan uzrok smrti još se ne zna, a njegov trag u glumačkoj industriji zauvijek će ostati zapamćen.

