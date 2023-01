Preminuo Ben Masters, glumac iz hit-sapunice poznat po ulozi bogatog i moćnog Juliana Cranea

Ben Masters preminuo je nakon duge i teške bolesti u 76. godini života.

Američki glumac Ben Masters koji se proslavio ulogom Juliana Cranea u popularnoj televizijskoj sapunici "Strasti" preminuo je u 76. godini.

Ben je preminuo u medicinskom centru Eisenhower u Palm Springsu nakon duge i teške borbe s demencijom, piše Deadline.

Rođen je 6. svibnja 1947. godine u Corvallisu, glumu je diplomirao 1969. godine i preselio se u New York kako bi glumio na Broadwayu i drugim kazalištima.

Kasnije se posvetio filmu, glumeći u "All That Jazz" Boba Fossea s Royem Schneiderom, Key Exchange s Brooke Adams i Dannyjem Aiellom, "Making Mr. Right" s Johnom Malkovichom i "Dream Lover" s Kristy McNichol. Tijekom 70-ih, 80-ih i 90-ih, glumio je u mini serijama kao što su "Noble House" s Pierceom Brosnanom, "Celebrity" s Nedom Beattyjem i Tess Harper, te je gostovao u brojnim televizijskim serijama, uključujući "Kojak", "Petrocelli", "Touched by an Angel" i brojnim drugima.

Njegova najpoznatija uloga bila je i njegova posljednja, ona bogatog i moćnog Juliana kojeg je glumio u "Strastima" od 1999. do 2008. godine.

Iza Bena su ostale njegova sestra Cheryl Lerner i nećakinje Hannah i Clea Lerner, a na njegov zahtjev neće biti javne komemoracije niti posljednjeg ispraćaja.

