Preminuo osnivač i basist legendarne rock grupe Eagles: "Bio je najslađi čovjek u glazbenoj industriji"

Randy Meisner preminuo je od komplikacija uzrokovanih kroničnom plućnom bolesti u dobi od 77 godina.

Randy Meisner, basist, vokal i jedan od osnivača grupe Eagles preminuo je u dobi od 77 godine.

Meisner je umro u srijedu navečer u Los Angelesu, od komplikacija uzrokovanih kroničnom plućnom bolesti, otkriveno je u službenom priopćenju benda.

Bivši kolega iz benda, Don Felder, opisivao ga je "najslađeg čovjeka glazbene industrije".

Američki rock bend Eagles osnovan je 1971. godine, a Meisner je bio jedan od četvero originalnih članova, uz Glenna Freya, Dona Henleya i Bernieja Leadona.

Meisner je bend napustio krajem 70-ih, a zamijenio ga je Timothy B. Schmit.

Neki od najvećih hitova grupe Eagles su "Hotel California", "Take it Easy", "One of These Nights" i mnogi drugi.

