Tužno razdoblje za Kate i Williama: Zauvijek su se oprostili od osobe koja je posebno značila princezi!

Liz Hatton, koja se početkom listopada zajedno s obitelji susrela s princom Williamom i Catherine, princezom od Walesa, preminula je u dobi od 17 godina od posljedica rijetkog i agresivnog tumora.

Mlada fotografkinja iz Harrowgatea je umrla u srijedu ujutro, a vijest je obznanila njezina majka navečer.

"Ostala je odlučna do posljednjeg daha. Još jučer je kovala planove. Jako smo ponosni na dobrotu, empatiju i hrabrost koju je pokazala u posljednjih godinu dana. Ona nije bila samo fenomenalna fotografkinja, bila je najbolji čovjek i najdivnija kći i starija sestra koju smo ikada mogli poželjeti. Nitko se nije mogao jače boriti za život od nje. U našim životima zjapi rupa u obliku Liz za koju nisam siguran kako ćemo je ikada ispuniti", napisala je Lizina majka Vicky Robayna u objavi na X-u, zahvalivši se svima na podršci.

Ujedno je pozvala sve pratitelje da dijele Lizine fotografije kako bi je na taj način ispratili.

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD