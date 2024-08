Preminula je žena koja je posudila glas jednom od najpoznatijih ženskih anime likova, mnogima je obilježila djetinjstvo

Glumački svijet potresla je vijest o smrti Rachael Lillis, žene koja je posudila glas jednom od najpoznatijih ženskih likova, Misty.

Glumica Rachael Lillis koja je bila najpoznatija po tome što je posuđivala glasove likovima Misty i Jessie u crtanim serijama i filmovima o Pokemonima, preminula je sa samo 46 godina.

Rachael je izgubila bitku s rakom dojke, a vijest o smrti Rachel potvrdila je njena kolegica Veronica Taylor koja je u engleskoj verziji glas posuđivala Ashu.

"Teška srca javljam da je u subotu preminula Rachel Lillis. Rachel je bila iznimno talentirana žena. Zauvijek ćemo je pamtiti po mnogobrojnim ulogama u animiranim projektima", napisala je između ostalog Veronica.

Dodala je da je Rachel bila zahvalna fanovima što su je podržavali tijekom njene borbe s rakom dojke.

"Njena obitelj vam je također zahvalna, ali odlučili su očuvati svoju privatnost dok tuguju. Bila sam sretna što sam ju poznavala i što mi je bila prijateljica. Bila je ljubazna i empatična sve do kraja. Imala je odličan smisao za humor i bila je stvarno inteligentna. Radila je puno i bilo joj je stalo da posao odradi što bolje", napisala je na društvenim mrežama jedna njena prijateljica. Fanovi japanskih animea Lillis će prepoznati i po ulogama u serijalima kao što si "Your Lie in April" te "Hunter x Hunter".

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Ivanu Perišiću u najtežim trenucima podrška je supruga Josipa, vjenčali su se dvaput, a upoznali još u školi

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sonja Kovač otkrila je tajnu fantastične linije samo tri mjeseca nakon poroda: ''Odgovor na vaše pitanje je...''

Pogledaji ovo Celebrity Što je Cruise učinio svome licu? Estetski stručnjaci komentirali su njegov mladenački izgled, a u jedno su sigurni

Pogledaji ovo Celebrity Omiljena pop-folkerica u crvenom minjaku zabavljala zlatne srpske vaterpoliste, njezine duge noge bile su jedino u što se gledalo!

Pogledaji ovo Celebrity Nikad izazovnije izdanje slavne glumice podiglo je prašinu, zar ona stvarno ima 57 godina?

Pogledaji ovo Celebrity Seve nakon koncerta skinula crnu haljinicu, imalo se što vidjeti: ''Kad misle da je lako biti Severina!''