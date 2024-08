Stroga pravila kraljevskog jelovnika: Ovo je hrana koju Kate i William nikako ne smiju jesti!

Između brojnih pravila kojih se moraju pridržavati, postoji popis stvari koje važe i za kraljevski jelovnik, evo što londonska obitelj nikad ne jede.

Kraljevski život protkan je brojnim pravilima kojih se moraju pridržavati, a mnogi bi ih vrlo teško pratili.

Od pravila ponašanja, odijevanja, obaveza pa čak i bilo kakvog privatnog izlaska moraju se držati klauzula, a neke se tiču čak i hrane.

Bivši kraljevski kuhar Graham Newbould, koji je proveo dvije godine radeći u Buckinghamskoj palači i šest godina u Kensingtonskoj palači, u novom dokumentarcu ''Secrets of the Royal Kitchen'' otkrio je što kraljevska obitelj nikad ne jede, a za to postoje vrlo bizarni razlozi.

Otkrio je da je jedna od najneočekivanijih zabrana ona o posluživanju hrane s oštrim rubovima.

Naime, prema vjerovanju, kada bi do Kate Middleton ili princa Williama došao pravokutni sendvič, smatralo bi se da osoba koja ga poslužuje želi propast monarhiji.

''Članovi kraljevske obitelji nikad ne jedu četvrtaste sendviče jer tradicija kaže da svatko tko im daje hranu sa šiljatim rubovima pokušava srušiti britanski tron'', kaže bivši kraljevski kuhar, prenosi Yahoo! News.

Umjesto toga, kraljica Elizabeta preferirala je okrugle sendviče u kojima bi uživala uz popodnevni čaj.

Četvrtasti sendviči nisu jedina hrana koja se mora naći izvan kraljevskog jelovnika. Na zabranjenoj listi je i češnjak.

''Pretpostavljam da je češnjak zabranjen zbog žgaravice i podrigivanja'', ranije je otkrio kuhar John Higgins, a ovu zabranu potvrdila je i kraljica Camilla 2018., kada je gostovala u australskom ''MasterChefu''.

''Češnjak je zabranjen zato što smeta prilikom razgovora?'' zanimalo je voditelja, a Camilla je potvrdila:

''Tako je. Uvijek se klonimo češnjaka.'

Članovima kraljevske obitelji zabranjeno je i konzumiranje školjki kako bi se izbjeglo trovanje hranom. Bivši batler kralja Charlesa, Grant Harrold, otkrio je:

''Kada objeduje, kraljevska obitelj mora biti oprezna sa školjkama zbog mogućeg trovanja. Vrlo je razuman potez odustati od morskih plodova kada obavljate javne dužnosti. Ne želim da član kraljevske obitelji ima ozbiljnu reakciju na trovanje hranom. Pogotovo ako su na inozemnoj turneji.''

Na zabranjenoj listi je i jedan specijalitet. Kralj Charles je u međuvremenu prognao foie gras sa svih jelovnika u kraljevskim rezidencijama zbog neetičnog načina nastanka tog specijaliteta. Naime, foie gras se proizvodi od abnormalno povećane pačje ili guščje jetre prisilnim hranjenjem životinja. Ovo gurmansko jelo nadaleko je priznato kao jedna od najskupljih svjetskih delicija.

Ipak, kralju se takvo tretiranje životinja nije svidjelo pa je jelo zabranio na kraljevskom meniju.

