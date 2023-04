Omiljena Feminnemka priznala s čime se to borila u dvadesetima, ali i zašto je sama sebi dala čak 500 injekcija!

Pamela Ramljak odazvala se pozivu u emisiju "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otkrila sve o svojim životnim navikama.

Pjevačica i članica grupe Feminnem Pamela Ramljak gostovala je u emisiji Nove TV "Zdravlje na kvadrat" u kojoj je otkrila pokoji detalj iz svog privatnog života.

Pamela je prije uključenja kamera otkrila da radi sve kućanske poslove, od pranja poda navečer u kupaonici, kuhanja do brige o djeci.

“Čekaj! To si sad iskoristio ono što sam rekla da sam sinoć imala poplavu. U dva ujutro. Nisam baš neka kuharica. Neću se hvaliti. Ali, ono što djeci treba to znam pripremiti. Moram reći da muž više uživa u kuhanju pa mu to vrlo rado prepustim. Ali mislim da uredniju ženu od mene nisi nikad upoznao. Užasno sam uredna”, priznala je Pamela.

Priznala je i da je control freak i da ima neke znakove opsesivno kompulzivnog poremećaja.

“Pa da, čak malo. U dvadesetima sam se borila s anksioznošću i ostalo mi je to da ne mogu leći u krevet, ići spavati ako nije sve tip top", izjavila je.

A kako joj ide uloga mame?

“Pa super! Nemam nikakvih problema. Antun je stariji, on ima šest godina i ide u vrtić. Uskoro će u školu. A ona je još mala. Jako je vezana uz mamu. Mama, mama, mama, tako da je ona uglavnom sa mnom. Da ti budem iskrena, ja ti nju svugdje vodim. Vodim je i na snimanja i u emisije", otkrila je Pamela.

Rekla je da nije baš vična kuhanju, ali je dodala da jako vodi brigu o prehrani, i to već 20 godina.

"To znači da jako pazim što jedem. Ono što ja volim kuhati, nije da ne znam kuhati, jer to što ja kuham ne jedu baš svi. Volim soju, alge, gljive. Jako volim japansku podlogu kuhinje i mogla bih svaki dan jesti samo povrće, i tu i tamo voće”, priznala je.

A meso?

“Slabo jedem meso. Jako, jako rijetko. Možda jednom tjedno, ili u dva tjedna. Jedino što volim od mesa je špek. Volim ga, ali ga ne jedem prečesto. A ovo drugo… Janjetina, ajme užas, junetina pogotovo. Teletina još i nekako. Ovo mlado meso mogu. Piletinu također, ali ovo sve jače, nisam taj tip. Ja recimo nikad nisam bila na dijeti. Nemam problema s linijom. I sam kad si me vidio rekao si - rodila si dvoje djece! Da jesam, ali sam ja ono školski. S Antunom sam dobila 8 kila, a s malom 7 kila. Tako kad sam rodila meni ti ostalo skinuti kilogram koji”, rekla je Pamela.

Emisija je o zdravlju, a kakvo je njezino zdravlje općenito, sve u redu?

“Sve je okej. Ne mogu se išta požaliti", zaključila je Pamele i dodala da se boji odlazaka k liječniku.

“Ne, dapače! Ja svake godine idem na sistematske preglede. Ne samo sistematski, nego ono baš sve. Nije da se bojim nečega, ali je to meni kao nekakva higijena. Recimo kao pranje zubi”, zaključila je.

A kad je spomenula zube, plaši li se stomatologa, injekcija, bijele kute?

“Ne, niti malo!”, pohvalila se Pamela.

Pamela bi onda mogla biti i medicinska sestra!

“S obzirom da sam sama sebi dala 500 injekcija, bez problema, mogla bi i ljudima davati injekcije", izjavila je.

Zbog čega 500 injekcija?

“Kad sam trudna imam sklonost trombofiliji, zbog jednog genetskog faktora. U biti se zove faktor 2 i onda mi se gruša krv brže. Kad nisam trudna jako je mali taj postotak da će mi se nešto dogoditi. Ne smijem pušiti, ne smijem biti pretila. Kad sam trudna pojačava se taj postupak - faktor 2, i da ne bi bilo nešto s bebicom i sa mnom, onda sam si morala davati svaki dan od šestog tjedna pa do šest tjedana iza poroda injekcije", otkrila je pjevačica.

Ide li u teretanu?

“Trenutačno ne. Nemam vremena za to. Ali, imam jednu veliku šetnicu iza kuće i kad god stignem napravim tih pet kilometara. Jako volim hodati. Ali moram priznati da sam puno godina išla u teretanu i da tijelo pamti. Dosta sam mišićava prirodno, i opet je to genetika. Imam doma te utege i doslovno malo vježbam i onda mi se sve vidi. I evo, hvala Bogu, zahvalna sam na toj genetici”, priznala je.

Otkrila je i provjerava li putem aplikacija kako će izgledati recimo za 20 godina.

“Ne. Treba živjeti dan za danom i njegovati se i to je to. Samo da mi je doživjeti još tih 20, 30, 40 godina to bi bilo super, ali iskreno se ne zamaram kako ću izgledati”, kaže Pamela.

A koliko koristi kozmetičkih preparata, proizvoda?

“Baš volim jako kreme. Uglavnom držim se prirodnih ulja i svega”, izjavila je.

Otkrila je onda i kako se osjećaš, kao da imaš toliko godina koliko ima, ili?

“Puno mlađe. Ja sam ostala tamo negdje u 28. godini. Tako se osjećam", priznala je iskreno Pamela.