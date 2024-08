Ava Karabatić javila se iz bolnice: "Borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali sad dok...''

Ava Karabatić na društvenim mrežama otkrila je da je njen otac imao zatajenje srca te da se nalazi u bolnici.

Ava Karabatić na društvenim mrežama otkrila je da je njen otac završio u bolnici. U podužoj emotivnoj objavi objasnila je što se dogodilo s Ivicom Karabatićem.

''Moj otac se trenutačno nalazi u bolnici nakon što je doživio zatajenje srca. Mojoj majci i meni su ovo najteži trenuci, znate svi koliko sam povezana s ocem, a sada se nalazim pored njega u ovom teškom trenutku. Moj tata mi znači sve na svijetu - on je bio uz mene i kada sam se ja suočavala s vlastitim demonima'', napisala je.

''Moja borba s alkoholizmom dovela me do ivice, ali uz njegovu podršku i ljubav uspjela sam da pronađem snagu da nastavim dalje. Sada, dok se on bori za svoj život, osećam duboku tugu, ali i zahvalnost što mogu biti tu za njega, kao što je on bio tu za mene. Nadam se da će prebroditi ovo, kao što smo prebrodili mnoge druge teškoće zajedno'', dodala je.

Uz opis objavila je i fotografiju njenog oca u bolnici. Pratitelji na društvenim mrežama uputili su joj riječi podrške.

''Brz oporavak tati'', ''Drži se'', ''Ljubav za vas'', samo su neki od komentara na Instagramu.

