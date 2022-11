Preminula nagrađivana glazbenica Irene Cara, za svoj najveći hit iz kultnog filma osvojila je i Oscara!

Irene Cara, poznata po pjesmama "Flashdance" i "Fame", preminula je u svojem domu u dobi od 63 godine.

Oscarom i Grammyjem nagrađena glazbenica Irene Cara umrla je u dobi od 63 godine, izvijestila je njezina publicistkinja.

Cara je široj publici bila najpoznatija po koautorstvu i izvedbi pjesme "Flashdance... What A Feeling", za što je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i dvije nagrade Grammy za najbolji originalni album napisan za film i tv specijal te za najbolju žensku pop vokalnu izvedbu 1984.

Proslavila se 1980. kad je dobila ulogu u mjuziklu Fame. Nakon što je prvobitno odabrana za plesačicu, za nju je napisana uloga Coco Hernandez te joj je povjereno da otpjeva naslovnu pjesmu.

Njezina publicistica, Judith Moose vijest je objavila na Carinom službenom Twitter računu u subotu.

"Ovo je apsolutno najgori dio posla publicista. Ne mogu vjerovati da moram ovo napisati i objaviti ovu vijest", napisala je među ostalim publicistkinja u objavi u kojoj stoji i da je Irene Cara umrla u svome domu na Floridi te da je uzrok njezine smrt još nepoznat.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh