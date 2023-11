Neutješna obitelj i prijatelji oprostili su se od Žarka Lauševića, brojni kolege u suzama su održali i emotivne govore

Komemoracija povodom smrti glumca Žarka Lauševica održana je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu, a uslijedio je posljednji ispraćaj na Novom groblju.

Glumac Žarko Laušević ispraćen je na posljednji počinak.

Obitelj, prijatelji i kolege od glumca su se oprostili na komemoraciji u Jugoslavenskom dramskom pozorištu u Beogradu, nakon čega je održan sprovod Novom groblju.

Na komemoraciji su mnogi Žarkovi kolege u suzama održali emotivne govore, piše Nova.rs.

"Žarko je imao ono nešto što riječima ne može opisati. Zbog toga su ga toliko voljeli. Njega sada nema, ali ostaje naša ljubav, poštovanje i divljenje", poručio je glumac Voja Brajović.

Na početku svog obraćanja Irfan Mensur, koji je bio blizak Lauševićev prijatelj i kolega, obratio se glumčevoj supruzi Aniti i djeci riječima: "Nemojte netko suzu da je pustio, Anita, djeco, znate kakav je, naljutit će se."

Glumica Svetlana Bojković pustila je snimku kojom je podsjetila na to koliko je Laušević volio kazalište i koliko je na tim daskama bio jedinstven.

Žarkov kum Mima Karadžić prisjetio se njihova djetinjstva i na kraju poručio: "Moj dobri kume, putuj s anđelima!"

Uslijedile su snimke iz serije "Senke nad Balkanom" u kojoj je Laušević glumio princa Đorđa Karađorđevića, nakon čega je redatelj i glumac Dragan Bjelogrlić istaknuo: "Kada odlaze najveći, svijet zastane, srce se stegne, a nebo se otvori da primi velikana."

Bjelogrlić se prisjetio i njihova zadnjeg susreta.

"Posljednji razgovor bio je prije mjesec dana u bolnici na Bežanijskoj kosi. Rekoh ti tada da mi je to bio jedan od najljepših dana. Posljednja slika: Ti stojiš na terasi bolnice, i dalje si lijep... Vidimo se Žare, u nekom boljem svijetu, ako zaslužim stajati pored tebe", rekao je Bjelogrlić.

Milan Marić, koji je tumačio glavnu ulogu u seriji "Pad", rađenoj po životnoj priči Žarka Lauševića, obratio se prisutnima rekavši da je on za njega bio, prije svega, veliki glumac.

"Hrabro si nosio život na leđima. Hvala ti za vrijeme koje si mi posvetio i za sve stvari koje si nam darivao, a koje su oplemenile naše živote", kazao je Marić.

Posljednji govor održao je Petar Božović koji se ovom prilikom prisjetio jednog njihovog druženja u kavani:

"Sjedimo i pričamo o ženama... Žarko mi kaže: 'Krivo mi je što ti nisam, kao mlad glumac, onomad donjeo čašu vode. Hoćeš sad da ti donesem?' Na to mu uzvratim: Pusti vodu, donesi viski'."

Žarkova neutješna obitelj, supruga Anita i njihova djeca Asja, Jana i Dušan, primali su sućuti u kapeli na Novom groblju, a Žarkovi kolege i prijatelji na sprovod su došli s bijelim i crvenim ružama u rukama.

Glumac je ispraćen uz pjesme "Jeleni umiru sami", "My Way", "Zlatni dani" i "Dance me to the end of love", koje je u kapeli izveo zbor i koje su rasplakale prisutne. Fotografije s ispraćaja na groblju pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Žarko Laušević preminuo je u srijedu 15. studenog u 63. godini, nakon kraće i teške bolesti.

