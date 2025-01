Održana je dodjela prestižne filmske nagrade, ovo su dobitnici Zlatnih globusa 2024.!

Na 82. dodjeli Zlatnih globusa kojima se nagrađuje televizijska i filmska izvrsnost najboljom filmskom dramom u 2024. proglašen je "Brutalist", najboljim filmskim mjuziklom "Emilia Perez", a među najboljim glumcima su Fernanda Torres, Demi Moore, Adrien Brody i drugi.

Adrien Brody je osvojio Zlatni globus za ulogu u filmu "The Brutalist", a Demi Moore za najbolju glumicu u mjuziklu ili komediji za glavnu ulogu u filmu "The Substance", priči o glumici koja blijedi u potrazi za izvorom mladosti.

Nagradu za najbolju glumicu u filmskoj drami dobila je Fernanda Torres za ulogu u filmu "I'm Still Here", dok je najbolji glumac u komediji ili mjuziklu Sebastian Stan iz "A Different Man".

Najbolji sporedni glumac je Kieran Culkin iz filma "A Real Pain", a najbolja sporedna glumica Zoe Saldaña iz mjuzikla "Emilia Pérez".

I redatelj filma "The Brutalist" Brady Corbet nagrađen je Zlatnim globusom kao najbolji u 2024., dok je najbolji animirani film "Tok", najbolji neengleski film "Emilia Pérez", a najbolji scenarij Petera Straughana za film "Conclave".

Za "kinematično i blagajničko" postignuće Zlatni globus je dobio mjuzikl "Wicked", za najbolju TV seriju "Shogun", za najbolju komediju/glazbenu seriju "Hacks", a među mnogim nagrađenima su primjerice još i glumci Colin Farrell i Jodie Foster i drugi.

Domaćica dodjele bila je voditeljica Nikki Glaser, a uoči dodjele na crvenom je tepihu bila uobičajena modna revija slavnih osoba koje su blistale u crnim, zlatnim i srebrnim haljinama s povremenom crvenom ili tamnozelenom kombinacijom.

U tome se malo izdvojila zvijezda filmskog mjuzikla "Wicked" Ariana Grande koja je nosila žutu Givenchyjevu haljinu sa steznikom s perlicama, za koju je rekla da je posveta cesti od žute cigle koja vodi do Oza u tom mjuziklu.

Dobitnike Zlatnih globusa odabralo je 334 novinara iz 85 zemalja, u usporedbi s otprilike oko 9000 glasača koji biraju dobitnike nagrade Oscar. Glasačko tijelo Globusa prošireno je posljednjih godina, a organizatori su pokrenuli i reforme nakon što su bili kritizirani zbog etičkih propusta i nedostatka raznolikosti.

