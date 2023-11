Nina Badrić priznala što bi radila da nije pjevačica, ali i kojoj svojoj izjavi se ne može načuditi: "Mlad čovjek svašta blebne!"

Nina Badrić otkrila je medijima iz susjedne Srbije čime se bavila da nije pjevačica, ali i kako se osjeća kao žena u svojim pedesetima.

Naša pjevačica Nina Badrić održala je prije nekoliko koncert za svoje obožavatelje u Zrenjaninu i priredila im večer za pamćenje, a potom je za medije u susjednoj nam Srbiji otkrila i neke detalje iz svog privatnog života.

51-godišnju Ninu pitali su između ostalog čime bi se bavila da nije pjevačica, na što je ona imala i spreman odgovor.

"Ne znam bi li imala šanse u nekoj drugoj profesiji. Mogla bih svašta raditi. I kopati krumpir i biti poljoprivrednica, mogla bih biti sve. Ja sam osoba koja je dosta vrijedna i idu mi od ruke i obični kućnanski poslovi. Svi misle da mi živimo neki ekstra život, ali na početku i na kraju dana ja sam obična žena kao i svi. Mene je sve u životu sudbinski vodilo prema ovom. Meni glazba nije posao, već ozdravljenje", ispričala je Nina za Kurir.

Ovih je dana aktualna tema Ninina kolegica Aleksandra Prijović, koju je i ona sama pohvalila na koncertu u Zrenjaninu.

"Aleksandru sam vidjela još kad se natjecala u "Zvezdama Granda" i kad je pjevala "Čarobno jutro". Tada sam obratila pažnju na nju. Za posao koji radi, kapa dolje. Ovo je zaista rekord. Ne znam hoće li itko ikada i je li netko prije napravio ovako nešto. Poslovno se tom činu mora skinuti kapa i reći: "Svaka čast na svemu što radiš!" Meni je osobno draga i simpatična. Pred njom je tek velika priča. Vjerojatno je i ona sama u šoku zbog svega", zaključila je Nina.

A iza Nine je također uspješna karijera tijekom koje je dobivala i brojne komplimente na račun izgleda, a mnogi smatraju kako u pedesetima izgleda bolje no ikad prije. Ona je jednom prilikom izjavila da su žene u tim godinama jednom nogom u grobu, no danas više ne razmišlja tako, što je i sama priznala.

"Ne znam što bih rekla. Mlados, ludost. Mlad čovjek svašta blebne, pa sam tako i ja blebnula masu gluposti za koje sam, kada sam ih kasnije pročitala, pomislila: “Što ti je bilo s glavom kada si takve stvari izjavljivala?” Sada su najdivnije žene koje poznajem upravo u četrdesetim i pedesetim godinama, koje ti donose mir. Nisi više klinka koja se bori za svoju poziciju, koja puno raditi i stvarati. Sada sam u godinama kada mogu sebi odabrati tempo života kakav želim i to je ono najljepše. Više se ničim ne zanosim. Jednostavno, samo mi je cilj da živim miran život i to je sve", poručila je iskreno Nina.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Brad Pitt napokon u prvoj ozbiljnoj vezi poslije razvoda od Angeline Jolie, evo čime je potvrdio svoju novu ljubav!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Svi su samo čekali da odvezani bikini klizne s oblina nasljednice automobilskog carstva, a nadimak koji je dobila govori sve o njezinu ponašanju!