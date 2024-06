Nina Badrić najavila spektakl u Šibeniku gdje će pozornicu dijeliti s Tonyjem Cetinskim: ''Jedva čekam, dat ćemo najbolje od nas..."

Nina Badrić ne skriva veselje što će u Šibeniku podijeliti pozornicu s Tonyjem Cetinskim za kojeg je vežu brojni sjajni koncerti i zgode.

Nina Badrić, jedna od naših najcjenjenijih hrvatskih glazbenica čija blistava karijera uspješno traje više od 30 godina, ovoga ljeta zajedno s Tonyjem Cetinskim otvara premijerno izdanje glazbenog festivala Šubićevac live koncertom koji će se održati u petak, 6. srpnja na stadionu Šubićevac u organizaciji Hrvatskog nogometnog kluba Šibenik.

Šibenski koncert također otvara ovogodišnju koncertnu sezonu popularne pjevačice koja je od početka ove godine većinu vremena posvećivala radu na novim pjesmama i iščekivanom novom studijskom albumu.

"Jedva čekam šibensku publiku! Bit će to presjek moje karijere, odsvirat ćemo sve moje najveće hitove. Pozornicu na Šubićevcu dijelim s Tonyjem, a publici ćemo stvarno dati sve dati najbolje od nas", najavila je Nina, koja se uvijek rado vraća u Krešimirov grad.

"U Šibeniku volim baš sve! Ljude i njihovu neposrednost, šušur i atmosferu, ovaj poseban grad i, naravno, hranu", nastavila je Nina, a prisjetila se i prethodnih koncerata.

Nina je, naime, 2018. u Šibeniku održala fenomenalan koncert na rasprodanoj Tvrđavi sv. Mihovila, a potom ponovno rasprodala koncert na istom mjestu 2022. godine, što potvrđuje činjenicu da je u Šibeniku uistinu jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica na čije koncerte publika doslovno hrli.

"Moj posljednji koncert u Šibeniku na Tvrđavi sv. Mihovila pamtim kao najposebniji koncert te godine. Bio je to zaista za pamćenje i nadam se da ćemo tu atmosferu ponoviti ove godine na Šubićevcu", poručila je Nina, koja je ovih dana završila s radom na svom novom studijskom albumu. Popularna pjevačica nam je otkrila da za publiku u Šibeniku sprema i jednu posebnu premijeru.

"Novi album je gotov, a ovih dana izlazi i prvi singl kojeg ćemo premijerno izvesti uživo na koncertu u Šibeniku", kaže.

O novom albumu kojeg Ninini brojni fanovi iščekuju s velikim nestrpljenjem progovara iskreno i emotivno.

"Nadam se da će ljudi zavoljeti sve nove pjesme koje sam im pripremila na novom albumu, baš kao i ove do sada. To će mi biti najveći poklon. Album je širok, raznolik i nadam se da će svatko pronaći među svim novim pjesmama onu posebnu pjesmu za sebe", otkrila je, a Nina ne skriva veselje što će u Šibeniku podijeliti pozornicu s Tonyjem Cetinskim za kojeg je vežu brojni sjajni koncerti i zgode.

"Tonyja i mene veže puno zajedničkih godina muziciranja. Uvijek je bio duhovit i u karijeri smo imali puno zajedničkih turneja na kojima smo se vječito dobro zezali", zaključuje Nina Badrić koju ovog ljeta očekuju koncerti po cijeloj zemlji, a potom 30. studenog kreće na veliku koncertnu turneju na kojoj će promovirati novi album.

Organizator koncertnog spektakla Nine i Tonyja, kao i cjelokupnog festivala Šubićevac live je HNK Šibenik, koji uz činjenicu da ove godine s ponosom predstavlja novi glazbeni festival u Šibeniku, ovih dana ima puno razloga za slavlje. HNK Šibenik je ponovno prvoligaš!

"Ulazak u SHNL je od velike važnosti ne samo za HNK Šibenik, već za cijeli grad. Ekspresno smo se vratili u društvo najboljih i to u vrlo dramatičnom prvenstvu. Osjeti se velika pozitiva i zadovoljstvo među ljudima i sigurni smo da će se to pozitivno odraziti i na posjećenost svih koncerata i ostalih evenata koje ovo ljeto organiziramo na stadionu Šubićevac. Koncert Tonyja i Nine 6. srpnja tek je početak...", poručuju iz uprave HNK Šibenik.

