Ovaj gospodin Martini Tomčić uputio je hit-poziv, a za sve je kriv njegov sin: ''U Trogiru može gdje hoće!''

Nikola Pavičin jedan je od prvih natjecatelja nove sezone showa Supertalent, a njegov audicijski nastup još će se dugo prepričavati.

Nikola Pavičin ima samo 13 i pol godina, ali i stav koji je teško pokolebati, što je pokazao i na pozornici Supertalenta u koji je došao zapjevati jednu od svojih omiljenih dalmatinskih pjesama.

"Moja je filozofija radi da možeš zaraditi i onda se odmori'', pojasnio je Nikola odmah u startu.

''Imam nekih mana, puno se derem. To mi je u genima, i otac se dere. Pusti me brate, neću ti ja govoriti gdje sam ja bio, što sam ja radio. Jesmo gotovi? Nismo ni počeli? Jadan vlasnik s vama'', nasmijao je Nikola sve već kod predstavljanja.

Kad naraste bit će kuhar, a najdraže mu je kad mu mama skuha musaku.

''Ne treba sad imati curu, ima još do ženidbe. Meni sigurno još deset godina'', njegova je teorija.

''Moraš šetati i dizati ruke, to se zove flert s publikom, to uvijek pomaže. Što ćeš ti pjevati s grčem. Onda nisam trebao ni dolaziti. Uđem, otpjevam, završim, izađem, i ako pobijedim - pobijedim. To je to, cijela teorija nauke'', zaključio je ovaj urnebesni dječak.

U publici mu je najveća podrška bio tata, koji je bio pravi hit.

''Ovaj nastup će ući u povijest svih nastupa. Ja nikad nisam čula da nekome falš lijepo stoji, naprosto si neodoljiv i točka'', rekla mu je Maja Šuput nakon nastupa.

''Ne znam hoćeš li proći, ali to kako tvoj tata falša, u duetu, ako slučajno ne prođeš, nije do tebe, nego do genetike'', dodala je Martina Tomčić.

Nikola je od Davora Bilmana dobio da, isto kao i od Maje Šuput, a kad je došao red na Martinu Tomčić, Frano se našalio rekavši "ajde Martina, za ljetovanje, a onda je upao tata sa strane: ''U Trogiru može gdje hoće. Samo vi dođite, naći ćete nas'', na što je publika pukla od smijeha.

''Imam kompromisno rješenje. Ja ću tata doći u Trogir, da Nikolu naučim pjevati, ali večeras je ovo ne'', zaključila je Martina.

Nikola je otišao kući s tri da jer mu je jedno dao i Fabijan Pavao Medvešek.

''Dobro je, sad idemo na ćevape'', rekao je na kraju.