Neno Belan rasplesao zagrebačku Arenu do posljednje note, jedna gošća izazvala posebne trnce!

Neno Belan održao je veliki koncert u Areni Zagreb povodom 40 godina svoje glazbene karijere i diskografskog djelovanja.

Miljenik domaće publike Neno Belan u subotu je u rasprodanoj Areni Zagreb poveo svoju vjernu publiku na veličanstvenu "Regatu života" – glazbeno putovanje kroz četiri desetljeća karijere, ispunjeno hitovima koji su obilježili generacije. Obožavatelje je tijekom četiri sata neprestano držao na nogama, pjevalo se i plesalo bez stajanja.

"Dobra večer, Arena! Imao sam veliku potrebu da vam se prvo obratim s par riječi. Neću biti patetičan ni previše dužiti, ali ovo večeras je doista nešto posebno. 40 godina glazbe, emocija, uspomena – i sve to ne bi imalo nikakvog smisla bez vas. Uvijek uporno tu uz mene kroz sve ove godine, kroz svaku pjesmu, svaki refren, svaki koncert. I zato, iz dubine mog srca jedno veliko - hvala! Ovo je naša noć, dajmo sve od sebe i neka se pamti", rekao je omiljeni glazbenik.

Neno Belan - 4 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Večer je započela eksplozijom energije uz svima poznat hit "Zvuci ulice", nakon čega su uslijedili zarazni ritmovi "Rock galame" i nezaboravna "Ella E". Publika je već od prvih taktova bila u transu, dok su emotivne balade poput "Rijeka snova" i "Pričaj mi o ljubavi" stvorile trenutke čiste magije.

Neno Belan - 1 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Na sceni su uz Belana bili njegov vjerni Fiumensi i posebni gosti večeri. Atmosferu su upotpunile klape More i Kampanel, legendarni sastav Cubismo koji je rasplesao Arenu svojim zaraznim ritmovima, njegova kći Nikolina i član benda Leo Rumora, dok je moćna izvedba Zorice Kondže izazvala trnce u publici.

Neno Belan - 6 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Zorica Kondža i Neno Belan - 4 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

"Svaka Nenina pjesma je hit, ali to nije ono hit za hitom, to su sve zaista kvalitetni tekstovi, aranžmani, glazba, izvedba i baš je pedantan. Nenu jako volim, znamo se od mladih dana i samih tih početaka. Bas sam počašćena, prekrasno je vidjeti ovako punu Arenu, nije to lako. Za 80 godina karijere pjevat ćemo i sa štakama ili u kolicima, nema problema, samo da nas glas posluži", priznala je glazbena diva.

Zorica Kondža i Neno Belan - 1 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Neno Belan - 7 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Koncert je bio i vrhunski vizualni spektakl – impozantna produkcija, dojmljivi svjetlosni efekti i pažljivo osmišljena scenografija dodatno su pojačali doživljaj i upotpunili priču ove velike glazbene obljetnice.

Neno Belan - 10 Foto: Mario Poje/TopRadio PR

Veliki intervju s Nenom Belanom uoči koncerta pročitajte OVDJE.

Koje sve zanimljivosti je Belan otkrio u intervjuu za IN Magazin, saznajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Brojna poznata lica prošetala Cvjetnim trgom, pogledajte tko sigurno nije zaboravio na Dan žena!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Slavna pjevačica pohvalila se operacijom grudi, a svi obožavatelji govore istu stvar!

Pogledaji ovo Celebrity Pitali smo hrvatskog Damiana Davida što kaže na usporedbe s bivšim pobjednikom Eurosonga!

Pogledaji ovo Celebrity Kožni korzet Ronaldove Georgine jedva je držao sve na mjestu, bujno poprsje stavila je u prvi plan!

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica objavila svoje nefotošopirane fotke u bikiniju: "Zbljuvat će se krivi ljudi..."

Pogledaji ovo Celebrity Tia Jurčić obilježila poseban dan sa svojim partnerom, javno mu je izjavila ljubav!