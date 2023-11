Zavoljeli smo ga u Gilmoreicama i do danas je ostao miljenik žena, no obožavateljice neće biti sretne zbog novosti u njegovu životu

Milo Ventimiglia ranije ove godine uplovio je u bračnu luku s manekenkom Jarom Mariano, a vijest o vjenčanju uspjeli su neko vrijeme zatajiti od javnosti.

Glumac Milo Ventimiglia (46) u tajnosti se oženio manekenkom Jarom Mariano (38), doznaje US Weekly.

Glumac i manekenka službeno su izmijenili zavjete ranije ove godine na privatnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali obitelj i bliski prijatelji. Nakon što se doznalo da su u braku, par su paparazzi snimili s vjenčanim prstenjem.

Za njihovu vezu doznalo se prošle godine, a glasine da su stali pred oltar počele su kružiti u lipnju ove godine, kada je Jarah prvi put snimljena s prstenom nalik vjenčanom. Par se svoju vezu trudi držati podalje od javnosti i nikada je nisu komentirali u medijima. Također, ne pojavljuju se skupa na događajima i ne objavljuju zajedničke fotografije na društvenim mrežama.

Milo slovi kao miljenik ženske publike još otkako je glumio u popularnoj seriji "Gilmoreice", u kojoj je utjelovio Jessa Mariana. Nakon te uloge karijera mu je krenula uzlaznom putanjom, a jednu od najzapaženijih uloga posljednjih je godina ostvario u hit-seriji "To smo mi".

Njegova novopečena supruga također je vrlo uspješna u svojem poslu. Jarah je tijekom karijere bila model za Sports Illustrated Swimsuit, snimala je kampanje za Victoria's Secret, a pojavila se i u spotu Jay Z-jeve pjesme "Show Me What you Got".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako se omiljeni Joey nosi s gubitkom Chandlera, snimljen je prvi put nakon njegove smrti

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Prije samo mjesec dana objavljeno je da se rastaje, a već je uhvaćena u strastvenom klinču s najpoželjnijim neženjom