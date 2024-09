Nižu se reakcije na trudnoću u srpskom realityju: ''Njegova majka mislila je da je šala...''

Miljana Kulić otkrila je da je trudna u srpskom realityju. Njena majka je ljuta, a majka oca djeteta se onesvijestila nakon saznanja.

Miljana Kulić u kontroverznom srpskom realityju ''Elita'' saznala je da je trudna te da čeka dijete s Lazarom Čolićem Zolom. Par je godinama u kompliciranom ljubavnom odnosu, a sada su se srpski mediji raspisali i kako su njihove obitelji reagirale na Miljaninu trudnoću.

Naime, Miljana je odmah imala poziv u kojem je majci rekla da je trudna. Marija Kulić derala se na trudnu kćer te otkrila da je ljuta na nju. Ovo joj nije prva trudnoća u realityju, a nekoliko puta je i prekinula trudnoću.

''Miljana je tri puta do sada prekinula trudnoću i Zola to najbolje zna, ali baš ga briga. Njemu je sudjelovanje u realityju važnije od Miljaninog života. Ovo mu je ulaz u ''Elitu'' i on je to namjerno napravio'', rekla je Miljanina majka, prenosi Blic.

Lazarovoj majci Bosi pozlilo je kada je saznala da njen sin čeka dijete s Miljanom, ali ipak je sretna zbog vijesti o prinovi.

''Bosini susjedi bili su u blizini pa su joj odmah dali vodu. Ona se prvo smijala jer je mislila da je šala, ali je brzo shvatila da je situacija ozbiljna. Drago joj je što će dobiti unuka ili unuku, ali je mislila da Zola nema nikakav kontakt s Miljanom i da samo imaju zajedničku prošlost. Krio je od majke da su se pomirili'', piše Telegraf.

Podsjetimo, kontroverzni reality nedavno je počeo, a već se događaju prve drame. Kako je Miljana saznala za trudnoću, pročitajte OVDJE.

