Trudnoća u srpskom realityju koji je tek počeo! Kandidatkinja plakala pred kamerama, majka oplela po njoj: ''Je l' te nije sramota?!''

Miljana Kulić pred kamerama u srpskom realityju otkrila je da je ponovno trudna s Lazarom Čolićem Zolom. Par je već nekoliko godina u kompliciranom ljubavnom odnosu.

Srpski kontroverzni reality ''Elita'' počeo je prije nekoliko dana, a već su počele prve drame. Naime, reality-zvijezda Miljana Kulić ponovno je trudna.

Test za trudnoću napravila je javno pred kamerama, a šokirala se kada je test bio pozitivan.

''Tek sada želim biti u realityju jer mi je potreban novac apsolutno za sve'', rekla je Miljana pred kamerama.

Nakon toga uslijedio je razgovor s njenom majkom Marijom, koja je burno reagirala na novosti.

''Je l' te nije sramota?!'' vikala je Marija na trudnu kćer.

Miljana je zatim razgovarala i s ocem djeteta, Lazarom Čolićem Zolom, s kojim je već nekoliko godina u kompliciranom ljubavnom odnosu.

''Nemoj se ništa brinuti, uz tebe sam kao i uvijek. Sve je okej, drži se dok ja ne dođem, nemoj se svađati. Ništa nam ne mijenja mišljenje tvoje majke. Stojim iza svega kao i uvijek. Volim te'', rekao je Zola, a Miljana je cijelo vrijeme plakala.

Ovo nije prvi put da je Miljana trudna u realityju. Prostor dijeli s ocem svog sina, Ivanom Marinkovićem, a kada je bila trudna s njim, bila je u prvoj sezoni kontroverznog realityja. Nakon toga zatrudnjela je još nekoliko puta upravo s Lazarom, ali je, kako ona kaže, odlučila ne zadržati dijete.

''I da dođu ovdje s mitraljezima i da pucaju, ja ću roditi dijete. U svakoj sezoni sam bila trudna s čovjekom kojeg volim, da je netko to dopustio da se dogodi, dogodilo bi se, nego je na sve moguće načine moja majka htjela to spriječiti. Imam 31 godinu, vrijeme je za drugo dijete i da se posvetim Željku i drugom djetetu. Želim se udati i imati topli, obiteljski dom, to sam uvijek htjela'', rekla je Miljana pa dodala:

''Nikad sretnija nisam bila. Kajem se što nisam rodila djecu Zoli. To sanjam, djecu. Radili smo na tome'', zaključila je.

Njihovu vezu obilježile su i brojne svađe i prekidi.

