Završeno mučno svjedočenje mlade srpske glumice o zlostavljanju koje je doživjela od uglednog profesora: "Mi smo te djevojčice koje su tamo rasle, a njegova žena je znala..."

Milena Radulović komentirala je tužbu protiv Miroslava Mike Aleksića kojeg je optužila da ju seksualno uznemiravao dok je bila polaznica njegove škole glume u Beogradu.

Mlada srpska glumica Milena Radulović oglasila se aktualnom slučaju u sklopu kojeg tuži redatelja i učitelja glume Miroslava Mike Aleksića za silovanje i seksualno uznemiravanje, a o čemu je sada progovorila u emisiji "Uranak".

Ona je dala svoje završno svjedočenje na Više sudu u Begradu gdje je ispričala što joj se sve događalo kada je pohađala Aleksićevu školu.

"Ova je priča koja toliko drugo traje, koja je bez kraja za mene. Iako sam nekoliko puta mislila da neću morati dalje, uvijek se pokazalo da dalje postoji. Nadam se da poslije ova tri ročišta i svega što se dogodilo u ova tri mjeseca, intenzivne ove priče i našeg susreta i tih njegovih pitanja jučer, da će biti kraj", izjavila je Milena u emisiji.

Na posljednjem svjedočenju Aleksić joj je osobno postavljao pitanja, što joj je bilo zapravo i najteže.

"Ja se danas ničega ne plašim. Od jučer, kada mi je on postavio pitanja tako agresivno i sve vrijeme je vikao, što je cijela sudnica vidjela i čula. Kada mi se poslije toliko godina obratio tim tonom koji pamtim iz djetinjstva. Upravo tim tonom o kojem govorim sve vrijeme i govorila sam na sudu. Tonom kojim je, kada smo bili mali, ulijevao strahopoštovanje, strah, vrhunski autoritet, ton kojeg smo se mi kao mali plašili i baš smo se nadali da će to što prije proći, on je mene tim tonom ispitivao i nisam imala strah. Osjetila sam se kao da sam na satu, kada sam bila mala, ali me nije uzdrmao i povrijedio", otkrila je Milena.

Milena se na ročištu složila s Aleksićem da je njegova supruga Biljana najbolji profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, ali je izjavila i da nju smatra sudionicom.

"Složila sam se, ali sam istaknula da je ona njegov sudionik, na što je skočio odvjetnik koji me pitao kako ona može biti sudionik. Ja sam to obrazložila. Nevažno je pitanje je li njegova žena znala. Ona danas, kao jedna vrhunski inteligentna žena, ima pristup toj optužnici, mi smo u javnoj optužnici. Ona zna da su tih 16 prijava djeca, žene, koje je ona odgajala. Nismo mi neke žene koje su skočile na njenog muža, mi smo te djevojčice koje su tamo rasle, koje su oni odgajali, koje su gledali kako imamo sedam, pa devet, pa dvanaest, pa osamnaest. Ona je odlučila, ne osuđujem je, da stane i da kaže da smo lagale, a jako dobro zna da nismo. Šesnaest prijava od djece koju si odgajala. Ja sam njen student, bila je jako važna četiri godine u mom životu. Voljela me je i ja sam nju voljela, to se ne dovodi u pitanje. Ona je jako pametna žena, svjesna svega, na kraju i ona mu je bila učenica. Ona je isto prošla kroz ovo što smo mi prošle, priznala to sebi ili ne. Tako da ona jako dobro zna da je sve ovo istina. U tom smislu sam rekla da je sudionik. Ona je sudionik u laži koju on i dalje pokušava plasirati. Želi održati realnost koju je nama plasirao u toj školi, a to je realnost apsolutne moći, manipulacije i agresije. To upravo dokazuje način na koji je on meni postavljao pitanja i što je cijela sudnica vidjela ", zaključila je.

Radulović i ostale djevojke dobile su veliku potporu javnosti i na društvenim mrežama, a Aleksić je na jednom od prvih saslušanja nijekao optužbe.

S obzirom na težinu kaznenih djela, a poglavito imajući u vidu da su kaznena djela počinjena i prema maloljetnim osobama, tužiteljstvo je tada ukazalo na zakonsku obvezu svih sudionika u postupku da ne iznose činjenice koje saznaju tijekom postupka.

Miroslav Mika Aleksić filmski je redatelj, producent, scenarist, glumac i pedagog koji je imao veliki ugled u javnosti, a kroz radionice njegove glumačke škole prošlo više od tri tisuće mladih.

Nakon prijave Milene i nekoliko glumica iz Beograda, četiri glumice sa sarajevske Akademije scenskih umjetnosti pokrenule su grupu na Facebooku "Nisam tražila", čime su željele ohrabriti žene na prijavljivanje sličnih iskustava, a o svojim sličnim iskustvima kasnije su progovorile i druge glumice u Beogradu i regiji.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naš bivši ministar pokazao 26 godina mlađu partnericu, znaju se dugo, ali ljubav im se tek kasnije dogodila!

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Grudi su joj trebali sakriti cvjetovi, no plan joj nije uspio, paparazzi su uhvatili trenutak kad je pokazala baš sve!