Otac nikad prežaljenog srpskog glumca progovorio o njegovim posljednjim danima: "Osjetio je da nešto kašlje i nešto je tvrdo napipao"

Milan Glogovac opisao je posljednje dane svog sina Nebojše Glogovca koji je preminuo 2018. godine i iza sebe ostavio veliko glumačko nasljeđe.

Srpski glumac Nebojša Glogovac bio je jedan od najtalentiranijih i najuspješnijih glumaca ovih područja, no njegova je životna priča nažalost prekinuta 9. veljače 2018. godine kada je preminuo od posljedica teške i kratke bolesti.

Bila je to vijest koja je potresla regiju, ali i njegovu obitelj i prijatelje, a njegov otac Milan Glogovac ovih se dana prisjetio tog najtežeg razdoblja.

"Nebojša je otišao za mjesec dana. Za Novu godinu osjetio je da nešto kašlje i nešto je tvrdo napipao na trbuhu. I ja sam bio prisutan. Pozvao je liječnika kod kojeg je ranije išao, kojeg je znao, Hercegovac je bio pa su se družili, i pitao ga je, a on je bio negdje izvan Beograda i rekao mu: ‘Ja u srijedu dolazim u Beograd, dođi kod mene, pa da vidim o čemu se radi.‘ Poslali su ga na skener, gdje se pokazalo da ima nešto sumnjivo i odmah je otišao u Njemačku s prijateljem Tomom, kod liječnice. Ona je rekla da je to izlječivo, ali da nema potrebe da ostaje u Njemačkoj, da se tu troši, nego da se vrati u Beograd, jer ta terapija koju će koristiti u Beogradu, takvu terapiju bi primio svugdje u svijetu, druge nema. To je svugdje isto. Primio je prvu terapiju i malo se oporavio. Poslije te prve terapije na Kliničkom institutu trebao je primiti i drugu terapiju", izjavio je Milan za Blic.

Milan koji ni danas ne nalazi utjehu zbog smrti sina, ispričao je i kako su izgledali njegovi posljednji sati života.

"Noge su mu bile dosta natečene, trbuh mu je bio natečen, to je bila metastaza na jetri, tako da je jetra bila ogromna. I primio je drugu terapiju taj dan, to je bio četvrtak, i oporavio se negdje oko sedam sati uvečer. Šalio se sa suprugom, ona je živjela kod njega, ja sam bio to popodne i otišao sam kući, ali ona je ostala i šalili su se nešto na neki račun. Negdje oko dva sata samo mu je pozlilo, došla je liječnica koja je u Pančevu bila dežurna, pokušala je reanimaciju, međutim nije uspjela. To je bio petak i u subotu, devetog, je sahranjen", ispričao je Glogovac u emisiji ‘Oko magazin‘ na RTS-u.

Neobojša je rođen u Trebinju 1969. godine i jedan je od najutjecajnijih srpskih glumaca. Posljednju ulogu ostvario je u filmu "Ustav republike Hrvatske", u kojem je igrao ulogu Vjeke Kralja, umirovljenog profesora koji je pritom deklarirani homoseksualac i transvestit. Film je nagrađen brojnim nagradama na domaćim i stranim filmskim festivalima, a 2016. godine bio je na drugom mjestu najgledanijih domaćih filmova u kinima.

Domaća publika pamtit će ga, između ostalog, po ulogama u serijama "Kud puklo da puklo" i "Stella". Zapamćene uloge ostvario je i u filmovima "Ubojstvo s predumišljajem", "Bure baruta", "Munje", te u seriji "Bolji život".

