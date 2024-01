Matija Vuica na samoću se teško privikava, videozapisi njenog Jurice sad su sve što joj je ostalo: ''Pjesmo, ljubavi moja…''

Matija Vuica prisjetila se Jurice Popovića gledajući njegov videospot, a svoju tugu podijelila je i na društvenim mrežama.

Matija Vuica na društvenim mrežama opet se prisjetila pokojnog supruga Jurice Popovića i podijelila njegov videozapis na kojem pjeva.

''Pjesmo, ljubavi moja…'' napisala je Matija na Instagram priči pa rastužila svoje pratitelje.

Svoje posljednje trenutke proveo je u bolnici, a naša dizajnerica za Gloriju je rekla što joj je na samom kraju poručio.

"Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno. Još se osjećam kao da su nam ukrali taj zadnji dan. Ta jedna noć i njemu i meni puno bi značila. Jedino što imamo je zajedničko vrijeme. I to nam je oduzeto", zaključila je neutješna Matija.

Matijina i Juričina ljubavna priča započela je prije više od 40 godina u rodnom im Metkoviću, zajedno su osnovali bend Trotakt, a surađivati su nastavili i u grupi Gracija.

Svoj prvi zajednički zagrebački nastup održali su na sam Badnjak prije 42 godine, a upoznali su se na šetalištu pokraj Neretve gdje su svi izlazili u vrijeme kada su bili srednjoškolci.

"To smo mi zvali idemo ispred hotela i tu je svaki kibicirao, svatko svakoga. Jure je studirao u Splitu i dolazio je kao kicoš. On je nama bio neka nova faca. Tu se, eto, dogodilo. Na svakoj rivi ima stup za koji se nešto veže. Tamo su se vezali brodovi, a očito se još nešto vezalo. Veze", otkrila je Matija u jednom od intervjua za IN magazin.

Njihova ljubav bila je jedna od najskladnijih na domaćoj glazbenoj sceni i slovili su kao jedan od omiljenih parova, dok pred oltar nisu nikad stali.

Podsjetimo, Jurica se glazbom bavio od 1981. godine, autor je stotina pjesama grupa Trotakt projekt i Gracije, čiji je bio osnivač, a bio je poznat i kao kantautor pod imenom DJ Pop.

Prošle je godine proslavio 40 godina uspješne glazbene karijere i imao je nove planove, koje, nažalost, nije uspio ostvariti. Nedavno je objavio svoj novi, sedmi po redu album "Preslagivanje", na kojem je svoj obol dala i Matija Vuica, a koji je najavljivao velike promjene u životu.

