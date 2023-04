Grubnić javno odgovorio Larisi Lipovac Navojec na njezino pitanje: ''Jesam li dovoljno detaljno objasnio?''

Marko Grubnić podijelio je novi post na svom Instagram profilu ispod kojeg je ujedno i dao odgovor na pitanje Larisi Lipovac Navojec.

Modni stilist Marko Grubnić odlučio je otkriti svima tajnu koja već dugo zanima javnost, ali i jednu od članica žirija popularnog showa "Plesa sa zvijezdama" Larisu Lipovac Navojec.

Naime, Marko je na Instagramu podijelio da ga je Larisa upitala koja je tajna njegovih stylinga, a evo kako joj je on odgovorio.

"Mislim da tajna leži u tome što ja zaista obožavam svoj posao, ja živim svoj posao i ustvari čak svoj posao niti ne doživljavam kao posao, on je sastavni dio mene, mog života, moje svakodnevice... Ja uživam u svakom danu, u svakom trenutku, u svakom snimanju, svakom projektu... Najviše me inspiriraju suradnici... Osobe s kojima radim...

Ja uvijek mislim da sam tek na početku, ne zanosim se s tim što sam do sada napravio, uvijek želim još, i više, jer uvijek imam milijun ideja u glavi, milijun stylinga, kombinacija... Veselim se jako projektima, i vrlo često ne mogu dočekati da neki projekt krene samo kako bih mogao ostvariti neke ideje... Ali ja jednostavno tako funkcioniram, veselim se svakom novom angažmanu, pristupam vrlo profesionalno i studiozno svakom novom angažmanu, apsolutno ništa ne prepuštam slučaju, volim jako dobro analizirati i proučiti osobu s kojom radim, projekt na kojem radim, jako se trudim, puno ulažem kreativne i pozitivne energije u sve što radim, jednostavno svaki dan tako funkcioniram... Dok je god dobrih ljudi oko mene, ja ću imati inspiraciju, mene inspiriraju ljudi dobre i pozitivne energije, volim ambiciozne ljude, uspješne, odlučne, hrabre, zaljubljene u svoj život i u svoj posao... volim biti okružen takvim ljudima, zauvijek me inspiriraju... JESAM LI DOVOLJNO DETALJNO OBJASNIO?!?", poručio je Marko uz smijeh.

Prošlogodišnji pobjednik "Plesa sa zvijezdama" Pedro Soltz odmah mu je uputio niz emotikona pljeska u komentaru, a nadovezala se i dizajnerica Matija Vujica koja mu je dala odgovor na njegovo pitanje: "Jesi" te dodala emotikon srca.

Njegovi pratitelji u komentarima su mu uputili niz pohvala, emotikona srca i pljeska.

