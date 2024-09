Drami oko trudnoće u srpskom showu se ne nazire kraj: "Ona se mora savjetovati s liječnicima"

Drama u "Zadruga - Elita" ne prestaje, nakon što se majka Miljane Kulić, Marija, ozbiljno zabrinula za njezino zdravstveno stanje.

Vijest da je Miljana Kulić trudna ozbiljno je uznemirila njezinu majku Mariju.

Iako je isprva bila ljuta na kćer koja se natječe u realityju "Zadruga - Elita", Marija Kulić sada je izrazila zabrinutost, pogotovo jer trudnoća može utjecati na Miljanino psihičko stanje.

"Vi nju morate razumjeti. Miljana pije lijekove zbog svog psihičkog stanja i velika je vjerojatnost da ih neće smjeti uzimati kako trudnoća bude odmicala. To će se odraziti na njeno zdravlje, a s druge strane i na zdravlje bebe. Marija jedino o tome razmišlja. Ona je zabrinuta za Miljanino zdravlje, ali i zdravlje djeteta koje se treba roditi", izjavio je izvor za Blic.

Isti izvor svjestan je kako bi u slučaju rođenja tog djeteta opet Marija morala preuzeti odgoj u svoje ruke, kao što je to bilo s prvim Miljaninim sinom Željkom: "Svi su svjesni da je Marija ta koja je odgajala Željka, kojeg je Miljana dobila s Ivanom Marinkovićem i svjesna je da će to morati i s drugim djetetom. Marija nema više ni snage da se bori sa djecom, a na sve to ima Miljanu o kojoj konstantno brine i oko koje se uznemiruje. Uništeno joj je zdravlje, a svjesna je da Miljana o tom djetetu neće brinuti kako treba."

Kako je započela drama među zadrugarima, pročitajte OVDJE.

Gdje je nestao otac djeteta, saznajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Milana Vlaović plijenila je pažnju u javnom izlasku, pridružio joj se i suprug kojeg rijetko vidimo

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Unatoč bolesti koja je utjecala na izgled njegovog lica, odlučio je biti glumac: ''Ljudi mi kažu, operiraj se''

Indira sve zbunila objavom iz Lourdesa, tamo je s bivšim mužem: "Skupa ste najjači. Lijepo vas je vidjeti ovako sretne!''

Zlatna Maja Šuput na posljednjem zadatku uoči početka "Supertalenta": "Žena s ogromnom količinom energije"

Pogledaji ovo Celebrity Samo ona može obući potpuno prozirnu haljinu i ne staviti grudnjak, pa tako stati pred fotografe!

Pogledaji ovo Celebrity Atraktivna srpska voditeljica dala savjet muškarcima za bolje odnose: "Probajte, nećete pogriješiti!"

Pogledajte raskošne detalje s rođendanske proslave Lane Klingor Mihić, slavilo se u njenom domu kojem se svi dive!

Lanu Jurčević smlavile emocije, objasnila je zbog čega: "Danas sam imala totalni meltdown...''