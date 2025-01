Preminula je žena koju je Mick Jagger smatrao svojom muzom, prije pet godina jedva se izvukla zbog bolesti

Britanska pjevačica i glumica Marianne Faithfull, koja je preživjela ovisnost o drogama, beskućništvo, dvije kome, rak i COVID-19, umrla je u 79. godini, izvijestili su u četvrtak britanski mediji.

"S dubokom tugom objavljujemo smrt pjevačice, kantautorice i glumice Marianne Faithfull. Marianne je danas mirno preminula u Londonu, u društvu svoje voljene obitelji. Jako će nam nedostajati", navodi se u izjavi njezina glasnogovornika, prenosi BBC.

Njezin prvi hit iz 1964., "As Tears Go By", izveden prodornim, melankoličnim glasom, nagovijestio je tamniju stranu britanskog popa, koji je tada osvajao svijet razigranim melodijama Beatlesa i Rolling Stonesa.

Bivša djevojka Micka Jaggera, Faithfull je nakon prekida veze zapala u ovisnost o heroinu i anoreksiju, zbog čega je početkom 1970-ih provela dvije godine na ulicama londonskog Sohoa.

No, koliko god nisko pala, Faithfull se uvijek vraćala. Tijekom karijere objavila je 21 solo album, uključujući hvaljeni "Broken English" iz 1979., koji joj je donio nominaciju za Grammy. Napisala je tri autobiografije i ostvarila glumačku karijeru.

Velik dio njezine slave proizlazio je iz burnog života ispunjenog skandalima uz "zločeste dečke" rocka.

Faithfull i Jagger uhićeni su 1968. zbog posjedovanja kanabisa, a najpoznatiji incident dogodio se godinu ranije, kada ju je policija tijekom racije u kući Keitha Richardsa zatekla ogrnutu u medvjeđu kožu.

Incident joj je zauvijek osigurao mjesto među legendama rock'n'rolla, no Faithfull je kasnije tvrdila da nije sudjelovala u divljoj orgiji, kako su sugerirali britanski tabloidi. Objašnjavala je da je bila u kadi kada je policija upala te je samo dohvatila najbliže što joj je bilo pri ruci, a to je bio tepih.

Požalila se na dvostruke standarde društva jer je, istovremeno blateći nju, smatralo Jaggera i Richardsa legendarnim buntovnicima.

Unatoč osobnoj cijeni, uključujući predoziranje pilulama za spavanje u Australiji 1969. zbog kojih je pala u komu, Faithfull je cijenila priliku da uči od velikih glazbenika kao što su Jagger, Paul McCartney i John Lennon.

