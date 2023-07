Šest godina poslije operacije tumora na mozgu opet su je dočekale loše vijesti: "Svaki put kad bih se žalila na bol, rekli su mi da su napravili sve''

Maria Menounos progovorila je o borbi za zdravlje nakon što joj je dijagnosticiran rak gušterače.

Američka novinarka Maria Menounos progovorila je o tome kako je liječnicima promaknuo njezin tumor gušterače prije nego što joj je dijagnosticiran u drugom stadiju, dok je bila drugi put trudna.

45-godišnja Maria izjavila je u podcastu Not Skinny But Not Fat Dear Media da se njezin tumor udvostručio u periodu od samo dva mjeseca i da je tek nakon što je bila podvrgnuta magnetskoj rezonanciji cijelog tijela dobila točnu i jasnu dijagnozu.

"Kad su pronašli tumor na MRI-u, rekli su: "Možemo li se vratiti i uzeti zapise i pogledati snimku iz studenog? Kladim se da je bio tamo. I bio je. U tom je trenutku bio velik dva centimetra i do trenutka kada su ga otkrili bio je velik gotovo četiri centimetra, udvostručio se u veličini za dva mjeseca", ispričala je Maria.

Uoči dijagnoze koju je dobila Maria je u trbuhu osjećala kroničnu bol.

"Imala sam jak proljev mjesec i pol dana. Napravila sam sve pretrage stolice, bile su negativne, ništa loše. Otišla sam i napravila CAT snimku, rekli su: "Dobro si. Ali moji su bolovi ustrajali i svaki put kad bih se požalila na bol, moj je liječnik rekao: 'Napravili smo sve pretrage.''

Maria je i ranije ove godine otkrila više detalja o svojoj borbi s rakom, no, srećom, ipak je otkriven dovoljno rano da nije bila podvrgnuta daljnjem liječenju poput kemoterapije ili zračenja.

Prethodno je izjavila za magazin People da je zbog straha za zdravlje pala u očaj i da se u početku bojala da neće poživjeti dovoljno dugo da upozna svoju kćerkicu.

"Kada se susrećete s potencijalnom smrtnom kaznom, sve se mijenja", priznala je tada.

Maria se i ranije borila s nizom zdravstvenih komplikacija, uključujući tumor na mozgu, koji joj je bio dijagnosticiran prije pola desetljeća, i dijabetes tipa 1. Tešku je bolest srećom uspješno prevladala, liječnici su joj odstranili tumor na mozgu, a dijabetes uredno kontrolira i daje si injekcije inzulina.

