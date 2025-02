Naš influencer ispričao je sve o jednom od najgorih trenutaka koji su mu priuštili njegovi vršnjaci

Marco Cuccurin je povodom Dana Ružičastih majica podijelio svoje iskustvo s vršnjačkim nasiljem iz osnovne škole, ističući kako ga je to oblikovalo u osobu koja danas hrabro korača kroz život.

Naš influencer Marco Cuccurin (23) često na svojim društvenim mrežama dijeli privatne trenutke, a nerijetko progovara i o svojim osobnim bitkama koje je vodio kroz život.

Sada se povodom Dana Ružičastih majica osvrnuo na prevenciju nasilja među djecom te je podijelio i vlastito iskustvo na tu temu.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

"Više puta sam o tome javno pričao. Najviše sam toga doživio tijekom osnovne škole. Nažalost, to su stvari koje se trajno urežu u pamćenje svakoga tko to doživi. Ali isto tako su to stvari koje to ojačaju i nauče kako se ti danas ili danas sutra tvoja djeca neće nikada ponašati jer ćeš prenijeti na njih. Koliko je to zapravo štetno i otrovno, ne samo za okolinu i ljude, nego i za tebe samoga. Jer te truje", započeo je Marko.

Marco Cuccurin - 4 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Priznao je i da se sam borio s vršnjačkim nasiljem

"Ja sam netko tko dijeli puno priča. Jedna od onih najgorih je kada su cijelu školu ispisali s mojim grafitima gdje se pisalo sve i svašta o meni i zaista nije bilo ugodno prolaziti kroz sve to. Srećom, imao sam tada, naravno, podršku ravnateljice i pedagoga, kao i roditelja nekih prijatelja u razredu, pa sam kroz cijeli taj period prošao lakše. Ali nije bilo lako kad si negdje osjećao da nisi poželjan u društvu samo zato što pjevaš i plešeš. Ili da kažem obučem nešto malo drugačije. Ali sve su te stvari i lekcije", rekao je.

Marco Cuccurin - 2 Foto: Marco Cuccurin/Instagram

Bez obzira na sve, Marco priznaje da ga je sve to danas oblikovalo u osobu koja je.

"Ja danas mogu reći samo da još lakše ponosniji i hrabrije korača kroz svijet, baš zato što sam doživio te stvari, tako da sada ponosno znam tko je Marco Cuccurin, koji je ta finalna verzija i baš sam sretan u svojoj koži i vjerujem da su upravo ti teški trenuci tijekom odrastanja doprinijeli tome da ja budem takav", zaključio je.

Marco Cuccurin - 5 Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Nedavno je progovorio i o svojoj borbi s kilogramima, a više o tome pročitajte OVDJE.

Marco Cuccurin - 5 Foto: Instagram

Detalje njegove velike transformacije pogledajte OVDJE.

