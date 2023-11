Majka Aleksandre Prijović tvrdi da je znala da će joj kćer biti zvijezda čim ju je rodila: ''Prve riječi koje sam joj rekla...''

Majka Aleksandre Prijović u jednom je intervjuu rekla kako je, čim se Aleksandra rodila, znala da će biti zvijezda.

Aleksandra Prijović danas je jedna od glavnih zvijezda regije, a njena majka tvrdi da je imala predosjećaj da će njena kći biti poznata čim se rodila.

Mama Borka Mihajlović Aleksandru je proglasila zvijezdom čim se rodila, rekla je za Telegraf.

"To je bio trenutak kada su mi je donijeli u rodilištu, kada sam je vidjela. Jednostavno, ja ne znam opisati… Kada sam je uzela u ruke, ja sam znala to. Prve riječi koje sam rekla kad sam je uzela u ruke bile su - Rodila sam moju zvijezdu". To je prva riječ bila koju sam ja rekla kad sam vidjela moje dijete. Tako da, ona je za mene zvijezda od rođenja", prisjetila se Borka.

Aleksandrina majka rekla je kako misli da je uspjeh ono što ljudi ne opraštaju te da danas ne treba obraćati pažnju na negativne komentare.

"Pa, naravno. Uspjeh je nešto što ti ljudi ne opraštaju. Ali, više to mene ne dira. Pogotovo kad čitam neke komentare. Ne mogu nas svi ljudi voljeti, to je logično. Ali, ne dira me više ništa. Što ljudi više pišu negativnih komentara, nama je sve bolje", rekla je Borka.

Međutim, preko svih komentara nije mogla samo prijeći.

"Pa jesu, ipak malo te neki članak, neki komentar te dirne. Ali ništa, nasmijem se i kažem dobro je, to tako mora biti. Opet govorim, ne mogu svi pisati ni - super je, lijepa, zgodna, dobro pjeva". Mora postojati i jedna i druga strana uspjeha", rekla je Borka.

Aleksandrina obitelj pjevačicu prati i na trenutnoj velikoj turneji, a da joj puno znači, Aleksandra pokaže na svakom koncertu gdje zahvali suprugu Filipu Živojinoviću, sinu Aleksandru te svima koji su joj velika podrška.

