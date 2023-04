Maja Drobnjaković otkrila koji je njezin cilj u našem hit-showu: ''Hoće li to značiti da ću ostati i ispasti...''

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić u osmoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su rumbu.

''Nije neka pretjerana fora biti u eliminaciji, ali super mi je kako su nas dva puta spasili'', osvrnuli su se Maja Drobnjaković i Marko Mrkić na prošlu emisiju.

''Meni je jako drago da smo mi ostali'', dodao je Marko te kao njihov sljedeći ples najavio rumbu za koju je izjavio da je najizazovniji ples dosad.

''Mislim da nije neki najsretniji odabir za nas. Propitkuješ kako se nekako vratiti tamo negdje gdje smo jako krenuli u show, sad smo nekako pri dnu. Mi moramo pokazati nešto da oni kažu ovo su neki drugi ljudi. I da se puno ljudi pita kako su oni napravili takvu promjenu u tjedan dana'', zaključio je Marko.

''Cilj mi je uvijek biti svoja, pa sad hoće li to značiti da ću u nedjelju ispasti ili ostati, to je na nekom drugom da odlučuje'', zaključila je Maja te dodala.

''Dobivamo zaista divne poruke od ljudi koji su se našli u nekoj sličnoj situaciji. Meni to zaista puno znači u smislu da me motivira u smislu da i mi radimo više i ostanemo tu što više jer ipak, emocije će sigurno pratiti naše korake i nadam se da će to doći do ljudi'', rekla je Maja.

''Želim da plaču, možda ne da plaču, ali želim da bude dojmljivo'', nadovezao se Marko.

A evo što je žiri odlučio kada je njihova rumba u pitanju.

"Ja mislim da svi možemo napokon odahnut, napravili ste promjenu u samo tjedan dana i to je vidjelo, napokon se vidjela vaša kemija i tehnika koju Maja ima", pohvalila ih je Larisa.

"Maja, Maja, rumba do jaja"; našalio se Igor. "Super otplesano", dodao je.

"Majo, koji si ti fajter, tako se to radi. Čekali smo te, čekali i dočekali večeras. Tako mi je drago da si ovako otplesala i tu si više nego zasluženo", kazala je Franka.

"Maju vidim da si ovaj tjedan bila na finom uštimavanju. Otplesano vrlo spretno, sretno, malo bih htio naglasiti da bi se sada trebala početi više bavit na odnosu u paru, a ja ću izazvat Franku na malu demonstraciju", kazao je Marko, pa je s Frankom pokazao kako bi to trebalo izgledati. "Franka me još nije dirala danas, hoću da me diraš"; rekao je pritom.

