Madonna se nakon ozbiljne bolesti vratila na binu pa u donjem rublju fanovima priuštila pravi show!

Madonna je u subotu započela turneju "Celebration" u Londonu, nastupom koji je dokazao da su njezina energija, karizma i apetit za kontroverzama malo oslabili nakon četiri desetljeća karijere pop superzvijezde i susreta sa smrću ranije ove godine.

Izvedba najvećih hitova 65-godišnje Madonne pomaknuta je sa srpanjskog datuma nakon što je hospitalizirana na intenzivnoj njezi zbog ozbiljne bakterijske infekcije.

"Stvarno sam iznenađena što sam dogurala ovako daleko. I mislim to na toliko mnogo razina", rekla je obožavateljima u O2 areni.

Noseći korzet i lance koji su definirali njezin proboj na glazbeno tržište, otpjevala je "Into The Groove" prije nego što ju je problem sa zvukom natjerao da govori o svojim ranim borbama u New Yorku.

S obnovljenom pjesmom "Holiday" iz 1983. ponovno je stvorila hedonističko veselje njujorškog kluba prije napada AIDS-a te je odala počasti onima koji su umrli.

Religijske slike s dozom seksualnosti, koje su Madonnu uzdigle od pop zvijezde do kulturne ikone, bile su pozadina za "Like a Prayer", dok je hit "Vogue" iz 1990-ih pozornicu pretvorio u modnu pistu.

Madonna se osvrnula na situaciju na Bliskom istoku rekavši da se "u svijetu događa puno ludih stvari kojima je bolno svjedočiti".

"Iako su nam srca slomljena, naš duh ne može se slomiti", dodala je.

Sedmerostruka dobitnica nagrade Grammy odgodila je sjevernoamerički dio turneje za početak prosinca.

