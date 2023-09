Novozelandska pjevačica s hrvatskim korijenima fanovima je uputila zabrinjavajuće pismo: ''Moje tijelo je pod upalom''

Pjevačica Lorde poslala je emotivno pismo svojim pratiteljima, a mnogi su se nakon ovoga zabrinuli za njeno zdravstveno stanje.

Novozelandska pjevačica hrvatskih korijena Lorde poslala je vrlo emotivno pismo svojim fanovima. U pismu, koje su neki fanovi prenijeli na društvene mreže, otkrila je da se bori s bolešću i slomljenim srcem, ali nije točno objasnila o čemu se radi.

Lorde, inače, svojim najvjernijim fanovima redovito šalje pisma.

U pismu je napisala kako je prestala uzimati lijek koji uzima već 11 godina, jer pokušava slušati svoje tijelo.

''Moje tijelo je doista pod upalom, pokušava mi nešto poručiti. Ja mu želim pomoći, ali ništa ne pomaže pa sam frustrirana'', napisala je pjevačica.

''Crijeva mi ne rade kako treba, koža mi je gora no ikad, nekoliko puta mi je pozlilo. Ranije ove godine sam shvatila da mi je teško slušati svoje tijelo, da je to nešto što nikad nisam naučila.''

''Postala sam potpuno svjesna kako sam ga cijelo vrijeme ignorirala ili mu nisam davala ono što mu treba. Živcirala sam se zbog "bori se ili bježi" reakcije, uzela bih šaku tableta i gurala dalje'', napisala je i dodala: ''Malu žutu pilulu koju sam uzimala svakog jutra, tisuće jutara od svoje 15 godine, prestala sam uzimati prije pet dana. Vidjet ćemo kako će to ići.''

