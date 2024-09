Zbog ove Messijeve fotke užarile su se društvene mreže, fanovi su zbunjeni: "Tražim razgovor s brijačem!''

Tijekom posljednje utakmice Intera iz Miamija Lionel Messi pokazao je novi izgled, no njegovi obožavatelji nisu bili najsretniji.

Lionel Messi već se godinu dana nalazi u Sjedinjenim Državama, gdje igra u Interu iz Miamija. Ovih dana njegov je klub igrao utakmicu protiv Philadelphia Uniona, no pobjeda od 3:1 pala je u sasvim drugi plan.

Naime, društvenim mrežama proširila se fotografija 37-godišnjeg nogometaša uoči utakmice bez njegova dugogodišnjeg zaštitnog znaka - brade, a njegovi obožavatelji ubrzo su počeli s pisanjem komentara.

"Kladio bih se da je imao čeljust", "Više nije u formi kao nekad. Što si više utreniran, to ti se više vidi čeljust", "Tražim razgovor s brijačem, on je najgori", "Žrtvovao je bradu za Svjetsko prvenstvo", samo je dio zbunjenih obožavatelja na X-u.

Swear he used to have a jaw https://t.co/G9oj3OyaR0